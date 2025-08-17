Ζημίες και πτώση πωλήσεων βαραίνουν τα παγωτά της οικογένειας Φιλίππου

Η MENNE Α.Ε., διάδοχος της EMFI και μέλος του ομίλου Eagle Holdings της οικογένειας Φιλίππου ευρέως γνωστής μέσω της ΦΑΓΕ, συνεχίζει να επενδύει στην ανάκαμψη της παρουσίας της στην αγορά παγωτού και κρουασάν, με ισχυρές κεφαλαιακές ενέσεις και αναδιάρθρωση δανεισμού.

Ωστόσο, η χρήση 2024 έκλεισε με διεύρυνση ζημιών και νέα πτώση του τζίρου παρά τη συμμαχία της με τη Unilever.

Η MENNE Α.Ε., το 32,4% του συνολικού τζίρου της οποίας αφορά πωλήσεις προς τη Unilever, κατέγραψε πέρυσι κύκλο εργασιών 27,32 εκατ. ευρώ, μειωμένο από τα 31,25 εκατ. ευρώ του 2023, αντανακλώντας προκλήσεις στην εγχώρια ζήτηση, αλλά και στο εξαγωγικό της σκέλος.

Το μικτό κέρδος περιορίστηκε στα 4,51 εκατ. ευρώ, από 6,91 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να συρρικνώνεται λόγω αυξημένου κόστους πωληθέντων (22,8 εκατ. ευρώ). Τα λειτουργικά αποτελέσματα ήταν ζημιογόνα στα 5,07 εκατ. ευρώ, καθώς τα έξοδα διάθεσης (6,21 εκατ. ευρώ) και διοίκησης (2,22 εκατ. ευρώ) παρέμειναν υψηλά, ενώ τα λοιπά λειτουργικά έσοδα-έξοδα εμφάνισαν καθαρή αρνητική συνεισφορά 1,16 εκατ. ευρώ.

Στο τελικό αποτέλεσμα, οι ζημίες μετά φόρων διευρύνθηκαν στα 7,07 εκατ. ευρώ, επιβαρυμένες από χρηματοοικονομικά έξοδα 2,27 εκατ. ευρώ.

Παρά τις ζημίες, η MENNE πέτυχε βελτίωση της καθαρής θέσης της στα 27,46 εκατ. ευρώ από 23,85 εκατ. ευρώ το 2023. Αυτό οφείλεται στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 105,96 εκατ. ευρώ για συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, αλλά και σε νέα αύξηση 10,65 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Οι κινήσεις αυτές ήταν κρίσιμες για τη συμμόρφωση με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018, καθώς τα ίδια κεφάλαια το 2023 είχαν υποχωρήσει κάτω από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου.

Στο τέλος του 2024, τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (11,64 εκατ. ευρώ) υπερέβαιναν οριακά τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (9,77 εκατ. ευρώ), στοιχείο που η διοίκηση θεωρεί ένδειξη βελτίωσης της λειτουργικής ρευστότητας.

Ο συνολικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος) διαμορφώθηκε σε 30,45 εκατ. ευρώ, μειωμένος από 32,65 εκατ. ευρώ το 2023, μετά και τη νέα αναδιάρθρωση δανείων που συμφωνήθηκε με τις τράπεζες.

Η διοίκηση, με επικεφαλής τον Αθανάσιο-Κύρο Φιλίππου, επιχειρεί αύξηση εξαγωγών, υπογραφή νέων εμπορικών συμφωνιών με στρατηγικούς πελάτες και επενδύσεις σε εξοπλισμό για μείωση κόστους παραγωγής.

Η στρατηγική αυτή συνοδεύεται από δέσμευση του βασικού μετόχου να συνεχίσει τις κεφαλαιακές ενισχύσεις, ώστε να στηριχθεί η ανάπτυξη και η σταδιακή επιστροφή στην κερδοφορία.