Τα τρία κρίσιμα βήματα για γρήγορη συνταξιοδότηση

Έξυπνες κινήσεις όπως η καταμέτρηση των ενσήμων δύο χρόνια πριν από τη συμπλήρωση των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων, η έγκαιρη τακτοποίηση πιθανών οφειλών αλλά και η εξαγορά πλασματικών ετών, «ξεκλειδώνουν» πιο εύκολα, γρηγορότερα και πιθανότατα υψηλότερα ποσά συντάξεων.

Οι ειδικοί προειδοποιούν πως το επόμενο διάστημα θα έχουμε – όπως συμβαίνει συνήθως στο τέλος κάθε έτους – αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης και επισημαίνουν πως για να μην βρεθεί κανείς προ εκπλήξεων, θα πρέπει να έχει προνοήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Σημειώνουν δε, ότι τρία είναι τα βήματα που θα πρέπει να έχουν ήδη κάνει, ώστε να οδηγηθούν γρηγορότερα στη σύνταξη. Αυτά είναι:

1. Ανακεφαλαίωση πριν από την αίτηση

Μέσω μιας ηλεκτρονικής αίτησης στον ΕΦΚΑ, έως και δύο χρόνια πριν από την συνταξιοδότηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ζητήσουν την ανακεφαλαίωση των ενσήμων τους, στο σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν εργασθεί.

Προσοχή όμως: Η ηλεκτρονική διαδικασία αφορά μόνο τους ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ. Από τα υπόλοιπα Ταμεία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ζητούν βεβαίωση ασφάλισης, χειρόγραφη σε αρκετές περιπτώσεις, η οποία, όμως, συμβάλλει εξίσου στην ταχύτερη απονομή της σύνταξης ιδίως σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

2. Εξαγορά πλασματικών ετών – Ποιους συμφέρει

Η αναγνώριση πλασματικών χρόνων μπορεί να αποβεί σωτήρια για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης που απαιτείται ώστε να εξασφαλιστεί η γρηγορότερη έξοδος.

Σύμφωνα με τους ειδικούς στην ασφάλιση, τουλάχιστον οι μισοί ασφαλισμένοι εξαγοράζουν σήμερα έτη ασφάλισης κυρίως για να θεμελιώσουν χρόνο συνταξιοδότησης στο δημόσιο και για να συμπληρώσουν 40 έτη ασφάλισης ώστε να συνταξιοδοτηθούν στα 62.

Η έξοδος στη σύνταξη στο 62ο έτος ηλικίας είναι εφικτή για όσους έχουν τουλάχιστον 33-34 έτη πραγματικής ασφάλισης και προχωρούν σε εξαγορά πλασματικών ετών ώστε να φτάσουν τα 40 συνολικά έτη.

Προσοχή όμως: Η εξαγορά πλασματικών ετών έχει σημαντικό κόστος της τάξης του 20% επί του μισθού για κάθε μήνα εξαγοράς και κατά συνέπεια, εξαρτάται από το μισθό και το ημερομίσθιο που λαμβάνει ο εργαζόμενος, τη δεδομένη χρονική στιγμή που αποφασίζει να προχωρήσει στην εξαγορά.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, η εξαγορά γίνεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία. Το κόστος κυμαίνεται από 244 έως 659 ευρώ μηνιαίως ανά πλασματικό έτος. Προβλέπεται δε, και η δυνατότητα εξόφλησης μέσω σύνταξης, με την αίτηση εξαγοράς να γίνεται μαζί με την ψηφιακή αίτηση συνταξιοδότησης.

3. Τακτοποίηση οφειλών

Για να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης, οι μη μισθωτοί πρέπει να έχουν εξοφλήσει τα χρέη τους προς τον ΕΦΚΑ έως του ποσού των 30.000 ευρώ (οι ελεύθεροι επαγγελματίες) και των 10.000 ευρώ οι αγρότες.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει εφάπαξ ή με παρακράτηση από τη σύνταξη. Η αποπληρωμή γίνεται σε 60 δόσεις, με κρατήσεις που φτάνουν έως και το 60% του μηνιαίου ποσού αρχικά. Ωστόσο, ισχύουν προϋποθέσεις όπως η άρση του τραπεζικού απορρήτου που δυσκολεύουν τη διαδικασία. Οι τραπεζικές καταθέσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 12.000 ευρώ γενικά ή 6.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ.