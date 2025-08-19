Ερχεται το «πρόσθετο χαράτσι» 20 ευρώ ανά εργαζόμενο

Πλησιάζει ο χρόνος για την επιπλέον ετήσια επιβάρυνση των επιχειρήσεων με την εισφορά ύψους 20 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που απασχολούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας, που καταβάλλεται στον ΕΦΚΑ, στο τέλος Αυγούστου.

Πρόκειται για την εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων με την οποία χρηματοδοτείται κάθε χρόνο μέρος του κόστους διαμονής και σίτισης παιδιών άνεργων οικογενειών ή οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα σε προγράμματα παιδικών κατασκηνώσεων. Σωρευτικά, το κόστος μπορεί και να ξεπερνά τα 45 εκατ. ευρώ και για επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό εργαζόμενων αποτελεί ένα σημαντικό βάρος.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ η συγκεκριμένα εισφορά καταβάλλεται παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές της μισθολογικής περιόδου Αυγούστου. Αναλυτικά, προβλέπονται τα εξής:

Η εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο εισπράττεται από τον ΕΦΚΑ , παράλληλα και ταυτόχρονα με τις τακτικές εισφορές υπέρ του Οργανισμό Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) για τον μήνα Αύγουστο 2025, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.).

, παράλληλα και ταυτόχρονα με τις τακτικές εισφορές υπέρ του Οργανισμό Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) για τον μήνα Αύγουστο 2025, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.). Υποχρέωση καταβολής της εν λόγω εισφοράς έχουν οι εργοδότες, οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Υποχρέωση καταβολής υπάρχει στις παρακάτω περιπτώσεις:

Απασχολούμενοι μισθωτοί – ανειδίκευτοι εργάτες τους τέως ΟΓΑ που εντάσσονται ως μισθωτοί στον Ε.Φ.Κ.Α., με εξαίρεση την κατηγορία των Μετακλητών Πολιτών Τρίτων Χωρών, Διευθυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι διευθύνοντες ή συμπράττοντες συμβούλου, διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών, οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω, με εξαίρεση τις νέες κατηγορίες υπαγόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων ήτοι Μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών που λαμβάνουν αμοιβή, δεδομένου ότι οι αμοιβές που λαμβάνουν δεν απορρέουν από σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας, Ασφαλισμένοι μισθωτοί υπαγόμενοι στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Α. οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία, με εξαίρεση τους απασχολούμενους με έμμισθη εντολή Δικηγόρους ασφαλισμένους του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν., για τους οποίους, λόγω μη παροχής εξαρτημένης εργασίας, δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης υπέρ Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Ασφαλισμένοι μισθωτοί υπαγόμενοι στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε. οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία.

Οι υπόχρεοι για την καταβολή εργοδότες ενημερώνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον διαδικτυακό λογαριασμό εισόδου του εργοδότη, για την υποβολή Α.Π.Δ. που εμπεριέχει:

το πλήθος των απασχολουμένων για τους οποίους υφίσταται υποχρέωση καταβολής του ποσού των 20 ευρώ,

για τους οποίους υφίσταται υποχρέωση καταβολής του ποσού των 20 ευρώ, το συνολικό ποσό που οφείλεται και

την ημερομηνία καταβολής του ποσού.

Η ημερομηνία καταβολής αναφέρεται στο αποδεικτικό παραλαβής και συνήθως καταβάλλεται ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου Αυγούστου.

Στην πράξη αυτό σημαίνει πως στο τέλος Σεπτεμβρίου, οι υπόχρεοι εργοδότες θα πρέπει να καταβάλλουν με ενιαία κίνηση, τόσο τις τρέχουσες εισφορές μισθολογικής περιόδου, όσο και τις εργοδοτικές εισφορές των 20 ευρώ που αντιστοιχούν σε κάθε εργαζόμενο.

Όπως επισημαίνουν δε, οι λογιστές, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για τη συγκεκριμένη εισφορά, δεδομένου ότι η απεικόνιση της γίνεται σε Κεντρικό Επίπεδο από τον ΕΦΚΑ.

Να σημειωθεί τέλος, πως στις περιπτώσεις μη καταβολής της εν λόγω εργοδοτικής εισφοράς από τους υπόχρεους εργοδότες, αυτή θα καταλογίζεται και θα εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη των εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ, στις περιπτώσεις δε εκπρόθεσμης καταβολής της θα επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.