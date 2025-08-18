Τα χρονοδιαγράμματα για τα μεγάλα οδικά έργα

Μεγάλο επόμενο οδικό έργο που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης είναι το βόρειο τμήμα του Ε65, η πρόοδος του οποίου έχει ξεπεράσει το 75%. Κατασκευάζεται από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ελέγχεται από τη θυγατρική της Κεντρική Οδό, γεγονός που δίνει ορατότητα στην ολοκλήρωση και παράδοση του συνόλου του δρόμου εντός του 2026.

Υπενθυμίζεται πως το βόρειο τμήμα του Ε65 αφορά σε 70,5 χιλιόμετρα που θα συνδέσουν την Καλαμπάκα με τα Γρεβενά και την Εγνατία Οδό. Ουσιαστικά στο «τελευταίο μίλι» απομένει να κατασκευαστούν λιγότερα από 46 χλμ. ώστε ο Ε65 να θεωρείται πλήρης.

Ως γνωστόν στις αρχές του 2024 παραδόθηκε το νότιο τμήμα του Ε65, μήκους 32,5 χλμ. από την Εθνική Οδό έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Ξυνιάδας, ενώνοντας επί της ουσίας το «τυφλό» μεσαίο τμήμα μήκους 93,5 χλ. που είχε παραδοθεί ήδη από το 2020 έως τα Τρίκαλα. Επίσης στις αρχές του 2024 είχε παραδοθεί μέρος του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου – περίπου 25 χλμ. – από τα Τρίκαλα έως την Καλαμπάκα, με τον αυτοκινητόδρομο να είναι λειτουργικός για 136 χλμ.

Σημειώνεται ότι ο άξονας θα συνδεθεί με την Εγνατία Οδό, για την οποία ως γνωστόν διατηρείται η εκκρεμότητα παράδοσης της στον Παραχωρησιούχο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – EGIS, ΜΕ όλες τις ενδείξεις να υποδεικνύουν πως αυτή θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης τα έργα για την κατασκευή του Flyover της Θεσσαλονίκης από την κοινοπραξία Metlen-AVAX (έργο ΣΔΙΤ) αλλά και το δημόσιο οδικό έργο Μπράλος-Άμφισσα (κατασκευαστής AVAX) με ορίζοντα ολοκλήρωσης στο τέλος του 2027 αμφότερα.

Ο ΒΟΑΚ

Σε εξέλιξη βρίσκεται – αν και σε διαφορετικές φάσεις- το σπονδυλωτό οδικό έργο του ΒΟΑΚ- που αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής οδική υποδομή στη χώρα. Το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, μήκους 14 χλμ. που δημοπρατήθηκε ως δημόσιο έργο με κατασκευαστή τον όμιλο Aktor βρίσκεται σε εξέλιξη και σύμφωνα με το τελευταίο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2026.

Το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη το οποίο υλοποιείται με τη μέθοδο ΣΔΙΤ αφορά έργο, συνολικού μήκους 22,4 χλμ., με ανάδοχο κοινοπραξία τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Aktor- Aktor Παραχωρήσεις και βρίσκεται σε φάση κατασκευής με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.

Το σημαντικότερο και μεγαλύτερο τμήμα του ΒΟΑΚ (157 χλμ.) υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης με ανάδοχο τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η σύμβαση προβλέπει την ταυτόχρονη κατασκευή και λειτουργία του δρόμου και άρα την τμηματική παράδοση του οδικού άξονα. Στην σύμβαση παραχώρησης, η διάρκεια μελετών και κατασκευαστικής περιόδου είναι στα 5 έτη, και άρα το τμήμα αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030, εφόσον βεβαίως όλα κυλήσουν ομαλά τόσο όσον αφορά το στάδιο ωρίμασης (μελέτες, απαλλοτριώσεις, ενστάσεις), όσο και όσον αφορά τη φάση κατασκευής.

Οι νέες δημοπρατήσεις

Ως γνωστόν τα νέα οδικά έργα στη χώρα φθίνουν, αφενός λόγω της κάλυψης της επικράτειας με λειτουργούντα αλλά και νέα δίκτυα, όσο και λόγω της αδυναμίας χρηματοδότησης αυτών από του πόρους ΕΣΠΑ.

Παρόλα αυτά μέσα στο 2025 αναμένεται η δημοπράτηση ενός σημαντικού έργου στην Αττική, που αφορά τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, όπως έχει αναφέρει η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο χρονικός ορίζοντας της σύμβασης κατασκευής, είναι 36 μήνες με εκτιμώμενο κόστος στα 65 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ.

Στη β’ φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου έχουν εισέλθει ωστόσο και δύο μεγάλα οδικά έργα ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα, για τα οποία θα υπάρξει κατάθεση δεσμευτικών οικονομικών προσφορών ενδεχομένως μέχρι το τέλος του 2025.

Πρόκειται για τα έργα που αφορούν τους άξονες Θεσσαλονίκη-Έδεσσα και Δράμα-Αμφίπολη, οι προϋπολογισμοί των οποίων έχουν οριοθετηθεί για τον μεν άξονα Θεσσαλονίκη-Έδεσσα στα 444,91 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ και για τον άξονα Δράμα-Αμφίπολη στα 248,54 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου είχαν εισέλθει οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-Metlen, όμιλος Aktor και AVAX και για τους δύο διαγωνισμούς. Πρόκειται πάντως για έργα που θα υλοποιηθούν χωρίς διόδια και με πληρωμές διαθεσιμότητας για τους αναδόχους, που θα έχουν δικαίωμα εκμετάλλευσης για 30 χρόνια από την έναρξη της σύμβασης (σ.σ. τρία χρόνια είναι ο εκτιμώμενος χρόνος για την περίοδο μελέτης- κατασκευής).