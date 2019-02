Τουριστικοί πράκτορες του Λιβάνου επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον για ταξίδια προς Ελλάδα

Σε μία πραγματική γιορτή για τον Ελληνικό Τουρισμό εξελίχθηκε το Greek Tourism Workshop το οποίο διοργανώθηκε για 4η συνεχή χρονιά στη Βηρυτό του Λιβάνου στις 20 Φεβρουαρίου 2019. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Εμπορικό Κέντρο “The Bridge” περισσότεροι από 190 τουριστικοί πράκτορες συμμετείχαν στις επιχειρηματικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους της ελληνικής τουριστικής αγοράς, ενώ μετά το πέρας των παρουσιάσεων των χορηγών είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα που διήρκησε μέχρι αργά το βράδυ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Πρεσβείας της Ελλάδας στον Λίβανο και με χορηγούς τις αεροπορικές εταιρίες Aegean Arilines και Middle East Airlines, το τουριστικό πρακτορείο Mideast Travel και το online B2B σύστημα κρατήσεων The Booking Expert.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρέσβης της Ελλάδας στον Λίβανο, Φραγκίσκος Βέρρος, ο Εμπορικός Ακόλουθος της Ελλάδας στον Λίβανο, Ιάκωβος Κολλάρος, ο Πρόξενος της Ελλάδας στον Λίβανο, Ιάσων Κασελάκης, ο Υπουργός Τουρισμού του Λιβάνου, Avedis Guidanian, ο Κυβερνήτης της Βηρυτού, Ziad Chbib, ο Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων του Λιβάνου, Jean Abboud, ενώ ο Kamal Turk, εκπροσώπησε την κα Dona Barakat, Πρέσβη του Λιβάνου στην Ελλάδα.

Την εταιρία Middle East Airlines εκπροσώπησαν ο Walid Abillamaa, Επικεφαλής της Εμπορικής Διεύθυνσης της MEA, ο. Ghassan Sheety, Γενικός Διευθυντής της MEA στην Ελλάδα και ο Chucri El Hage, Υπεύθυνος Ασφάλειας του Αεροδρομίου του Λιβάνου.

Η Μαρία Ανδρίτσου, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού & Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού του ΕΟΤ απηύθυνε χαιρετισμό, εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα, κου Κωνσταντίνου Τσέγα, επισημαίνοντας: «Η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία γεννήθηκαν η δημοκρατία και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι η χώρα του Ιπποκράτη, πατέρα της ιατρικής, του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα και του Σωκράτη. Είναι η χώρα της φιλοσοφίας και των τεχνών, που όμως συνδυάζει τη σύγχρονη κουλτούρα με πλήθος άλλων επιλογών για αγορές, διασκέδαση, αναψυχή και γαστρονομικές εμπειρίες, καθώς διακρίνεται για τη δημοφιλή μεσογειακή της κουζίνα και, κυρίως, τους πολύ φιλόξενους κατοίκους της. Το εξαιρετικό τουριστικό προϊόν συνεχώς βελτιώνεται με την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τη βελτίωση της σύνδεσης με τις αεροπορικές εταιρίες, την προώθηση των λιγότερο γνωστών προορισμών, καθώς και των αναδυόμενων προορισμών, την προώθηση θεματικών προϊόντων και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού. Έτσι, η Ελλάδα αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ο πλέον ασφαλής και ελκυστικός τουριστικός προορισμός 365 ημερών με υψηλής ποιότητας τουριστικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, κατάλληλες για κάθε προτίμηση, ενώ συγκαταλέγεται στην πρώτη δεκάδα των χωρών με τα περισσότερα αξιοθέατα παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO».

Σημειώνεται ότι τον ΕΟΤ εκπροσώπησαν, επίσης, η Όλγα Στεφανάκου και η Δέσποινα Ξυλούρη από την Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων.

Τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις εκπροσώπησαν ο Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου, Regional Manager in Middle East, Aegean Airlines, ο Πάνος Κωνσταντινίδης, Director of Sales & Marketing, Aegon Mykonos, η Ελένη Μιχελή, Contracting Manager, Axia Hospitality, ο Χρήστος Καζαντζής, Sales Executive, Divani Collection Hotels, η Ελένη Κατσαβριά, Director of Mice, Grand Hyatt Athens, η Αλεξάνδρα Μάλλωση, Regional Sales Director, Grecotel, η Ελένη Χόβρη, CEO, Med Professionals, η Κατερίνα Μούσμπε, Managing Director, Mideast Travel, η Μαρία Μούσμπε, General Manager, Mideast Travel, η Μαρία Ατίκ, D.M.C. Manager, Mideast Travel, η Αρλήν Ζαφειράκη, President, Proelectro, η Ρεγγίνα Λαζάρου, Sales Manager, Ikos Dassia, ο Άρης Λέφας, Director of Sales, Sheraton Rhodes Resort, η Δέσποινα Μουρίκη, Contracts Manager, The Booking Expert και η Αναστασία Γώγαλη, Sales Manager, Zeus International.

Οι εκδηλώσεις Greek Tourism Workshop είναι μία πρωτοβουλία της εταιρίας Congress & Business Planners με στόχο αφενός την προβολή της Ελλάδας ως έναν ιδανικό προορισμό για τουρισμό πολυτελείας, συνεδριακό και ιατρικό τουρισμό και αφετέρου το χτίσιμο ενός ισχυρού δικτύου συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών και των τοπικών εταιριών των αγορών όπου δραστηριοποιούνται.

Μέσα στο 2019 έχει προγραμματιστεί η διενέργεια δύο ακόμη εκδηλώσεων Greek Tourism Workshop, στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας στις 27 Μαρτίου και στην Ντόχα του Κατάρ στις 10 Απριλίου.