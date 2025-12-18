Η τουριστική εξωστρέφεια στο επίκεντρο του Greek Tourism Workshop στη Βιέννη

Την ισχυρή δυναμική της Ελλάδας στην αυστριακή αγορά επιβεβαίωσε το Greek Tourism Workshop που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Βιέννη, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, συγκεντρώνοντας 51 κορυφαίους Αυστριακούς τουριστικούς πράκτορες και tour operators, καθώς και τέσσερα μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η διοργάνωση, πρωτοβουλία της Tourism Media & Events, είχε ως βασικό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού τουρισμού και τη δημιουργία ουσιαστικών συνεργασιών με μία από τις πλέον σταθερές και υψηλής απόδοσης αγορές για τη χώρα μας.

Σημειώνεται πως η εκδήλωση διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βιέννη.

Κεντρικό άξονα του Greek Tourism Workshop αποτέλεσαν οι κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές (B2B) συναντήσεις, κατά τις οποίες ελληνικοί προορισμοί και τουριστικές επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν στοχευμένες προτάσεις σε Αυστριακούς τουριστικούς πράκτορες και tour operators.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, απευθύνοντας χαιρετισμό, ο κ. Γεώργιος Λυμπέρης, Γραμματέας του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βιέννη, και η κα Σταυρούλα Σκαλτσή (φωτ.), Διευθύντρια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) Βιέννης, αναδεικνύοντας τη σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για την Ελλάδα στην αυστριακή αγορά.

Με την ολοκλήρωση των επαγγελματικών συναντήσεων, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Παναγιώτη Αρχοντή, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τουριστικού Σχεδιασμού και Συντονισμού κ. Λεωνίδα Τσιαντή, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, από την Προϊσταμένη Γραφείου Υποστήριξης Επιχειρήσεων κα Λένα Στεφανουδάκη, της SKY express, από τον εκπρόσωπο, Διευθυντή Πωλήσεων Αεροπορίας κ. Thomas Lachner, και της Περιφέρειας Κρήτης, από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Δρ. Κυριάκο Γ. Κώτσογλου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Τιμώμενη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Καλύμνου, ο Δήμος Ρεθύμνου και ο Δήμος Χίου, ενώ χορηγοί ήταν το Επιμελητήριο Ηρακλείου, η SKY express και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Επισημαίνεται πως το Greek Tourism Workshop στη Βιέννη σηματοδότησε την ολοκλήρωση του κύκλου διεθνών εκδηλώσεων της Tourism Media & Events για το 2025, που πραγματοποιήθηκαν σε Ευρώπη, Καναδά και Μέση Ανατολή. Οι διοργανώσεις ενίσχυσαν τη δυναμική παρουσία της Ελλάδας σε καίριες αγορές, προβάλλοντας μεταξύ άλλων τον ποιοτικό και εναλλακτικό ελληνικό τουρισμό, τον ελληνικό τουρισμό πολυτελείας, καθώς και την γαστρονομία στις κορυφαίες διεθνείς αγορές, κατέληξε η ανακοίνωση.