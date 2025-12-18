#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένες αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα το Σεπτέμβριο

Οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα τον Οκτώβριο ξεπέρασαν τις 2,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 1,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένες αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα το Σεπτέμβριο

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 12:23

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά μηνιαία στοιχεία κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), για τον μήνα αναφοράς Οκτώβριο 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 2.821.077 και οι διανυκτερεύσεις σε 11.145.425, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 1,1% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 1,2% στις αφίξεις και 2,0% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών.

Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις κατά 0,5%.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 76,9% και 86,7%, αντίστοιχα. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Οκτώβριο 2025, ανήλθε σε 4,0 ημέρες.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανοδος 3,3% στην παραγωγή των κατασκευαστικών εταιρειών το τρίτο τρίμηνο

Αυξημένο 8,1% το μισθολογικό κόστος το τρίτο τρίμηνο

Κεφαλογιάννη: Συναντήσεις με εταιρείες και φορείς του τουριστικού κλάδου των ΗΠΑ

Ferryscanner: Επέκταση στη ΝΑ Ασία, πρώτος «σταθμός» η Ταϊλάνδη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο