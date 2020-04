Ναυάγιο στο Eurogroup και νέα συνεδρίαση την Πέμπτη

Μετά από 16 ώρες χωρίς αποτέλεσμα, ο Μάριο Σεντένο ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη συνεδρίαση για αύριο Πέμπτη.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι στόχος του παραμένει ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας κατά της Covid-19, για να καλύψει εργαζόμενους, επιχειρήσεις και χώρες και να υπάρξει δέσμευση σε ένα ευμεγέθες σχέδιο ανάκαμψης.

Πληροφορίες που μεταδίδουν οι FΤ αναφέρουν ότι η χθεσινή νύχτα κύλησε κυρίως με συζητήσεις του Μάριο Σεντένο με μικρές ομάδες υπουργών Οικονομικών. Βασική διαφωνία, ήταν το θέμα των ευρωομολόγων.

Ο ΥΠΟΙΚ της Ιταλίας, Roberto Gualtieri, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνησή του δεν θα δεχτεί ένα τελικό κείμενο που θα σταλεί στους ηγέτες της ΕΕ αν δεν αναφέρει ρητά την αμοιβαιοποίηση χρέους ως εργαλείο της οικονομικής ανάκαμψης. Η Ρώμη απαιτεί επίσης όποια χρήση των δανείων του ESM να γίνει χωρίς όρους (conditionality). Ο Ολλανδός ΥΠΟΙΚ Wopke Hoekstra είπε «όχι» και στα δυο, ξεκαθαρίζοντας ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός της χώρας τους έχει ταχθεί ξεκάθαρα κατά των ευρωομολόγων. Το αποτέλεσμα ήταν μια σύγκρουση που χώρισε το Eurogroup στα δυο.

«Τα ευρωομόλογα πρέπει να πεθάνουν αν είναι να φτάσουμε σε συμβιβασμό» είπε διπλωμάτης βόρειας χώρας. Ένα draft που κυκλοφόρησε τις πρωινές ώρες αναφέρονταν στην χρήση «καινοτόμων χρηματοπιστωτικών εργαλείων». Η φράση ήταν «υπερβολική» για τους Ολλανδούς και «λίγη» για τους Ιταλούς.

Γαλλία και Γερμανία είπαν ότι «μπορούν να ζήσουν» με μια φράση που αφήνει τις λεπτομέρειες για το πώς θα χρηματοδοτηθεί η ανάκαμψη για αργότερα. Η Ιταλία όμως απαίτησε περισσότερα από αόριστες διαβεβαιώσεις.

Οπως έγραψε χθες το Euro2day.gr, η πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι, ύψους περί τα 500 δισ. ευρώ, αποτελείται από δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ESM), ύψους περί τα 200 δισ. ευρώ, που συνδέονται, όμως, με κάποιας μορφής όρους (conditionality), από εγγυήσεις της Κομισιόν για την ανεργία ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ και από την ΕΤΕπ με δάνεια ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό. Συνολικό ύψος, μισό τρισεκατομμύριο ευρώ.

Κατά τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο, αυτό το πακέτο είναι ικανό να αντιμετωπίσει τις άμεσες και έκτακτες ανάγκες των χωρών-μελών. Η Ρώμη, όμως, απαιτεί την έκδοση ευρωομολόγου, κάτι που απορρίπτεται από τις σκληροπυρηνικές χώρες. Ζητάει επίσης να μην υπάρχει conditionality από τον ESM, σε περίπτωση που χρειαστεί να ζητήσει πιστοληπτική γραμμή. Το ίδιο θέλει και η Ισπανία.

Ούτε σε αυτό λένε «ναι» οι σκληροπυρηνικές χώρες, που αντιτείνουν ότι πρέπει να υπάρχει μια επίβλεψη μέσα από τους κανόνες της ΕΕ. Σε αυτή τη θέση συντάσσεται και ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν έχει υπάρξει συμφωνία προς το παρόν. Δεν μπορώ να θεωρήσω δεδομένο ότι θα υπάρξει συμφωνία», συνόψισε ευρωπαϊκή πηγή νωρίτερα, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Ολαφ Σολτς έγραψε το Twitter: «σε αυτές τις δύσκολες ώρες η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη. Μαζί με τον Γάλλο ομόλογό μου (Μπ. Λεμέρ) καλώ όλες τις χώρες της ευρωζώνης να μην αρνηθούν τη λύση σε αυτά τα δύσκολα οικονομικά θέματα και να διευκολύνουν έναν καλό συμβιβασμό, για όλους τους πολίτες».

Αξιο λόγου τέλος το ότι υπήρξε ασφυκτική πίεση από την ΕΚΤ να ληφθούν μέτρα ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Ωστόσο στο Eurogroup η κουβέντα (και το ναυάγιο…) ήταν αναφορικά με μέτρα 500 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί δε ότι η Κομισιόν προειδοποίησε ότι η ύφεση στην ΕΕ μπορεί να φτάσει φέτος το 10%

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/wLRhcbR9O1