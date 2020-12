Εστιάτορες Θεσσαλονίκης: «Μη μας ανοίξετε»!

Με το επιδημιολογικό φορτίο στη Θεσσαλονίκη να επιμένει, τον αριθμό των κρουσμάτων να παρουσιάζει σημάδια αργής αποκλιμάκωσης, αλλά και την πίεση στα νοσοκομεία να παραμένει ασφυκτική, η αγορά της πόλης αναμένει τις προτάσεις των επιστημόνων και τις αποφάσεις της κυβέρνησης για το σταδιακό άνοιγμα σε ορισμένους κλάδους επαγγελματικής δραστηριότητας ενόψει των εορτών.

Οι καταστηματάρχες της εστίασης και των καφέ-μπαρ βγήκαν πρώτοι μπροστά και ζήτησαν οι ίδιοι να μην υπάρξει απόφαση για άνοιγμα πριν από το νέο έτος. Από την πλευρά τους, οι έμποροι αγωνιούν και αναμένουν, ελπίζοντας σε ένα άνοιγμα της τελευταίας στιγμής, υπό προϋποθέσεις, που θα τους επιτρέψει να ανακτήσουν ένα μικρό μέρος της απώλειας που είχαν από το lockdown. Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι και των δύο κλάδων στο iatronet.gr, η όποια απόφαση πρέπει να έχει ως πρώτο γνώμονα τη δημόσια υγεία.

Εστίαση: «Δεν θέλουμε να ανοίξουμε»

«Ήμασταν οι πρώτοι σε όλη την Ελλάδα που με θάρρος ζητήσαμε να μη μας ανοίξουν», τονίζει o πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπωλών και Καφέ-Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης Ιωάννης Φιλοκώστας και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η πλειονότητα των επαγγελματιών του κλάδου δεν θέλει το άνοιγμα πριν από τις γιορτές. «Να ανοίξουμε πότε; Στις 21 του μηνός; Να κάνουμε τις ετοιμασίες, τις προμήθειες, τον προγραμματισμό, με κίνδυνο να ξανακλείσουμε σε 10-15 μέρες; Και σε αυτό το διάστημα θα απευθυνθούμε σε ποιο κοινό; Ο κόσμος είναι φοβισμένος και θα μείνει στο σπίτι του. Κυριαρχεί το τρίπτυχο: φόβος, ανασφάλεια, καχυποψία. Στις 25 Μαΐου που ανοίξαμε μετά το πρώτο lockdown, χρειάστηκε να περάσουν 40 μέρες για να βρούμε πατήματα. Κοιτούσαμε τον απέναντι και φοβόμασταν μη βήξει ή φταρνιστεί».

Η ιστορική Ένωση, που συμπληρώνει το 2021 100 χρόνια από την ίδρυσή της, εκπροσωπεί περίπου 2.000 καταστήματα εστίασης και καφέ-μπαρ, σε ένα σύνολο περίπου 6.500 στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των μελών της υπάρχει και η μειοψηφική άποψη κάποιων ότι πρέπει να επιτραπεί το άνοιγμα των καταστημάτων πριν τις γιορτές, υπό αυστηρούς όρους, προκειμένου να πάρουν μια μικρή οικονομική ανάσα. «Εμείς λέμε στην κυβέρνηση το εξής: Αφήστε μας όπως είμαστε, συνεχίστε να μας βοηθάτε να πληρώσουμε τα πάγια (σ.σ. επιστρεπτέα προκαταβολή, αναστολή εργασίας στο προσωπικό, μείωση ενοικίου) και όταν αποφασίσετε να μας πείτε να ανοίξουμε, δώστε μας και τη δυνατότητα της επιλεγμένης αναστολής», λέει ο κ. Φιλοκώστας.

Ο ίδιος εκτιμά πως το «πράσινο φως» για το άνοιγμα της εστίασης θα δοθεί μετά τις 10 Ιανουαρίου, και υπό την προϋπόθεση πως η επιδημιολογική επιβάρυνση θα συνεχίσει ως τότε να μειώνεται σταθερά. Για τα μπαρ και τη διασκέδαση, παραπέμπει στη δήλωση του πρωθυπουργού ότι θα ανοίξουν όταν θα έχουμε εμβόλιο. Σε ό,τι αφορά την επιδότηση για την αγορά θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου, τη βρίσκει ενδιαφέρουσα, αλλά αναρωτιέται γιατί να μην επιτραπεί και το άνοιγμα καταστημάτων με μεγάλους εσωτερικούς χώρους, υπό τον όρο της εφαρμογής των πρωτοκόλλων (τήρηση αποστάσεων, εξαερισμός, αντισηπτικά κ.ά.)

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπωλών και Καφέ-Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης Ιωάννης Φιλοκώστας

Το προηγούμενο διάστημα, ένα ποσοστό κοντά στο 20% των καταστημάτων του κλάδου έβαλε «λουκέτο» για λόγους που αποδίδονται κυρίως στο lockdown και στην πτώση του τζίρου λόγω της πανδημίας. Ο αριθμός τους εκτιμάται πως θα αυξηθεί περαιτέρω με το δεύτερο lockdown. Σε ό,τι αφορά το take away και το delivery, ο κ. Φιλοκώστας διαψεύδει την εικόνα που έχει μεγάλη μερίδα του κόσμου για αύξηση των παραγγελιών. «Delivery και take away κάνουν μόνο αυτοί που είναι κατάλληλα δομημένοι για να το κάνουν και έχουν τζίρο 40% με 50% κάτω από αυτόνή που είχαν πριν τo lockdown. Ο κόσμος φοβάται και μαγειρεύει στο σπίτι. Είναι και οικονομικά πιεσμένος. Κι όταν παραγγέλνει, λέει στους διανομείς αφήστε τα στην είσοδο», υπογραμμίζει.

Εμποροι: «Ό,τι πει η επιτροπή των ειδικών»

Ενόψει του αυριανού ανοίγματος ενός πολύ περιορισμένου αριθμού καταστημάτων που πωλούν αποκλειστικά εποχικά είδη, οι έμποροι της Θεσσαλονίκης παρακολουθούν και αναμένουν τις κυβερνητικές αποφάσεις για το πότε θα επιτραπεί η επαναλειτουργία και των υπόλοιπων εμπορικών υπο-κλάδων, έπειτα από τις εισηγήσεις των ειδικών.

«Δεν αποφασίζουμε εμείς και δεν μπαίνουμε σε καμία συζήτηση ή αίτημα. Η κυβέρνηση αποφασίζει, με βάση τις υποδείξεις των λοιμωξιολόγων. Ανεξάρτητα από τη δεινή κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί το εμπόριο, βάζουμε κι εμείς όπως όλοι τη δημόσια υγεία πάνω από όλα», επισημαίνει στο iatronet.gr ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Παντελής Φιλιππίδης. Ο ίδιος, πάντως, υποστηρίζει πως το άνοιγμα των καταστημάτων που πωλούν αποκλειστικά εποχικά είδη και η ταυτόχρονη άδεια και στα σούπερ μάρκετ να πωλούν τα είδη αυτά γεννά ένα αίσθημα αδικίας στα καταστήματα που διαθέτουν και εποχικά είδη, μαζί με μη εποχικά.

Ο κ. Φιλιππίδης αρνείται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση ή αίτημα για το ποια είδη καταστημάτων πρέπει να ακολουθήσουν, στο πλαίσιο της αναμενόμενης κλιμακωτής επαναλειτουργίας της αγοράς. «Φυσικά και θέλουμε να ανοίξουν όλοι και το δυνατό συντομότερο. Η 14η Δεκεμβρίου έχει μεγάλη διαφορά από την 21η. Θα δώσει τον χρόνο στην αγορά να βρει πατήματα και να λειτουργήσει με κάποιου είδους κανονικότητα, αλλιώς θα έχουμε μόνο δύο μέρες για τα Χριστούγεννα», σημειώνει, προσθέτοντας πως «σε κάθε περίπτωση, το μαγικό ραβδί το έχει η κυβέρνηση».

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Παντελής Φιλιππίδης

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εμπορική αγορά εισήλθε στο δεύτερο lockdown έπειτα από μια περίοδο ήδη πεσμένης κίνησης, με τον μέσο τζίρο του φθινοπώρου να είναι μειωμένος κατά μέσο όρο σε ποσοστό 50% σε σχέση με πέρυσι. «Η οικονομία έχει γονατίσει, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα έχει καταστραφεί», αναφέρει και προσθέτει πως οι συνέπειες θα φανούν μετά την άρση του lockdown.

«Σήμερα έχουμε 17 κλειστά καταστήματα στην Τσιμισκή, τον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης και τον δεύτερο στη χώρα. Σε άλλους κεντρικούς δρόμους, όπως η Βενιζέλου, η Ερμού, η Εγνατία, τα λουκέτα είναι πολλαπλάσια, στις αγορές εκτός κέντρου η κατάσταση είναι δραματική. Επιβιώνουν όσοι είχαν από πριν ηλεκτρονικό κατάστημα. Όσοι στράφηκαν αργά στο e-shop θα αργήσουν να ορθοποδήσουν».