Κρεμλής: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος για το υγρό υδρογόνο

Τους βασικούς πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της ενέργειας παρουσίασε ο επικεφαλής σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα ενέργειας, κλίματος και κυκλικής οικονομίας, Δρ. Γιώργος Κρεμλής κατά την πρώτη συνεδρία του "Green Liquid Fuels of the Future" με τίτλο «Green Deal: Decarbonization by 2050 and the key role of liquid fuels», της οποίας ήταν βασικός ομιλητής.

Ο κ. Κρεμλής έδωσε έμφαση στην Κυκλική Οικονομία και υπογράμμισε την ανάγκη να προωθηθεί με ακόμη πιο ταχείς ρυθμούς η καθαρή ενέργεια και η ηλεκτροκίνηση. Τόνισε ακόμη την αναγκαιότητα να βρεθούν τρόποι να αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερο τα πράσινα υγρά καύσιμα, όπως το υγρό υδρογόνο, το οποίο, όπως είπε, μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.

«Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος για το υγρό υδρογόνο», τόνισε, ενώ αναφέρθηκε επίσης, στη σημασία των βιοκαυσίμων και τη διασύνδεσή τους με τα συμβατικά καύσιμα.

Στο χαιρετισμό του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, αναφέρθηκε στις γενικές κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης προς τα πράσινα καύσιμα και τη μετάβαση στην «πράσινη» ενέργεια, την οποία χαρακτήρισε καταλυτικής σημασίας για να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Ο υπουργός υπενθύμισε πως η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες-μέλη της Ε.Ε που υποστήριξε σθεναρά τις πολιτικές της Κομισιόν για την επίτευξη των κλιματικών στόχων για το 2030 και το 2050 και αναφέρθηκε στην πολιτική της απολιγνιτοποίηση, κάνοντας ειδική μνεία στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που, όπως είπε, «έχει κριθεί ως ένα από τα πιο φιλόδοξα» στο πλαίσιο της Ε.Ε.. Τα Τα παραπάνω αναφέρονται σε ανακοίνωση των διοργανωτών του διήμερου διαδικτυακού συνεδρίου με τίτλο "Green Liquid Fuels of the Future", που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) σήμερα και αύριο.

Ο καίριος ρόλος των πράσινων υγρών καυσίμων στην ενεργειακή μετάβαση και στην επίτευξη του στόχου για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050, όπως αυτός τίθεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας βρέθηκε, στο επίκεντρο των σημερινών ομιλιών στο συνέδριο.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Στασινός, ο οποίος μίλησε για «μια πραγματική αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος κατά την οποία το πρασίνισμα όλων των παραγωγικών λειτουργιών» και περιέγραψε τα πράσινα υγρά καύσιμα ως μονόδρομο, που ίσως αργότερα μας οδηγήσει σε μια προοπτική για «μη καύσιμα».

Το συνέδριο άνοιξαν με τα εισαγωγικά τους σχόλια ο Κωστής Σταμπολής, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) και η Λιάνα Γούτα, διευθύντρια Ενεργειακής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Ομίλου ΕΛΠΕ καθώς και πρόεδρος της Επιτροπής Downstream του ΙΕΝΕ.

Όπως επεσήμανε ο κ. Σταμπολής, παρότι η γενική εντύπωση είναι ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα είναι πολύ σύντομα παρελθόν, η αλήθεια σχετικά με τις μελλοντικές ενεργειακές επιλογές είναι μάλλον διαφορετική, καθώς ο κόσμος το 2019 βασίστηκε κατά 80%, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του, σε ένα συνδυασμό ορυκτών καυσίμων (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο). «Ως εκ τούτου, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα εξακολουθήσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο για πολλά ακόμη χρόνια και έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε όλες τις διαφορετικές διαθέσιμες επιλογές που θα επιτρέψουν την παραγωγή υγρών καυσίμων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα» ανέφερε ο κ. Σταμπολής.

Από την πλευρά της, η κυρία Γούτα υποστήριξε στην εισαγωγική της ομιλία ότι θα χρειαστούν πολλές νέες τεχνολογίες για την κάλυψη του πλήρους φάσματος των αλλαγών που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί ο εξαιρετικά φιλόδοξος στόχος της κλιματικής ουδετερότητας. Ως προς τα υγρά καύσιμα, ανέφερε: «Μπορεί το 'μαύρο' να γίνει πράσινο; Μπορούμε να έχουμε υγρά καύσιμα χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών τα επόμενα χρόνια; Μπορούμε να παράγουμε καύσιμα από εντελώς νέες πρώτες ύλες χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, όπως προηγμένα βιοκαύσιμα ή συνθετικά καύσιμα, που θα παράγονται από βιώσιμη βιομάζα, φύκια, ανακυκλωμένα μαγειρικά έλαια, οικιακά απορρίμματα, μη ανακυκλώσιμα πλαστικά, από πράσινο υδρογόνο, από αποθηκευμένο και ανακυκλωμένο CO2, ακόμη και από CO2 που ανακτάται από την ατμόσφαιρα; Είναι όλα αυτά επιστημονική φαντασία; Όχι. Πρόκειται για τεχνολογία που έχει ήδη παρουσιαστεί σε πιλοτική μορφή, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί η δημιουργία των πρώτων εγκαταστάσεων, μεγάλης κλίμακας».

Στη συνέχεια ο καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, διευθυντής του Ε3Μ-Lab του ΕΜΠ και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΕΝΕ, Παντελής Κάπρος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις δυνατότητες του υγρού υδρογόνου, στις πιθανές χρήσεις του στην πραγματική οικονομία, και ειδικότερα στις μεταφορές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ