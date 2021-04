Enterprise Greece: Συνδιοργάνωση με την πρεσβεία των ΗΠΑ της αποστολής στο SelectUSA Summit 2021

Η Enterprise Greece, ο εθνικός φορέας εξωστρέφειας, αρμόδιος για την προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων και η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν την επίσημη ελληνική επιχειρηματική αποστολή στο SelectUSA Summit 2021, το οποίο θα διεξαχθεί ψηφιακά από 7 έως 11 Ιουνίου 2021.

Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός, που διοργανώνεται ετησίως στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, συγκεντρώνοντας εταιρείες από το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον και οργανισμούς οικονομικής ανάπτυξης, με στόχο την ενημέρωση για τις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ.

Η Enterprise Greece αναλαμβάνει για πρώτη φορά τη συνδιοργάνωση και στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής, ευελπιστώντας να παρέχει την ευκαιρία σε μεγαλύτερο αριθμό ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων να προσεγγίσουν την αγορά των Η.Π.Α. Με δεδομένο μάλιστα ότι η φετινή διοργάνωση διεξάγεται ψηφιακά, κάτι το οποίο συνάδει με την ψηφιοποίηση των δράσεων και υπηρεσιών της Enterprise Greece κατά τον τελευταίο χρόνο, καθιστά πιο εύκολη και προσιτή τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Enterprise Greece για το 2021, με καινοτόμες δράσεις προσέγγισης αυτής της αγοράς - στόχου. Υπενθυμίζεται, η ήδη υλοποιηθείσα επιτυχημένη σειρά 3 webinars “Doing Business in the U.S.A.-COVID 19 Challenges and Opportunities”, η συνεργασία με τον Οργανισμό US-MAC και η οργάνωση της δράσης “Thriving in the Storm”, που είχαν ως στόχο την εκπαίδευση ελληνικών εταιρειών τεχνολογίας από στελέχη της Silicon Valley, καθώς και η στρατηγική συμμαχία με διεθνείς παίκτες του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η eBay.

Μικρομεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους με αξιόλογες εξαγωγικές προοπτικές, όπως ενδεικτικά ο κλάδος Τροφίμων & Ποτών, Χημικών, Καταναλωτικών Προϊόντων κ.ά., θα κληθούν να δηλώσουν συμμετοχή και εφόσον επιλεγούν, να παρακολουθήσουν ένα πενθήμερο πρόγραμμα διαδραστικών συνεδριών και να έχουν την ευκαιρία υψηλού επιπέδου δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους της οικονομικής κοινότητας των Πολιτειών, επιχειρηματίες και θεσμικούς φορείς, για τα διαθέσιμα οικονομικά κίνητρα και παράλληλα θα δεχθούν καθοδήγηση σχετικά με τις επιχειρηματικές τάσεις και ενδεδειγμένες πρακτικές για την είσοδο ή/και την εδραίωσή τους σε μια αγορά με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης, όπως αυτή των ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη έμφαση στη φετινή διοργάνωση δίδεται στον κλάδο της τεχνολογίας, όπου εταιρείες τεχνολογίας, υφιστάμενες και Start ups, καλούνται να συμμετάσχουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην γυναικεία επιχειρηματικότητα στο χώρο της τεχνολογίας και τη διείσδυσή τους στην αγορά των ΗΠΑ.

Η ψηφιακή εκδήλωση ανακοίνωσης της δράσης, θα διεξαχθεί στις 26 Απριλίου 2021. Χαιρετισμό θα απευθύνουν, ο Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Κώστας Φραγκογιάννης και ο Αμερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα, κ. Τζέφρι Πάιατ. Από πλευράς Enterprise Greece, θα μιλήσει η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κα. Μπέττυ Αλεξαδροπούλου, ενώ μεταξύ των ομιλητών, θα είναι Ανώτερο Στέλεχος του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α. και της SelectUSA, καθώς και ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Μπακατσέλος. Επίσης, στελέχη ελληνικών εταιριών θα μοιραστούν την εμπειρία τους από την αγορά των ΗΠΑ.