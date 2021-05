Σακελλαροπούλου: Η ισότητα των φύλων παραμένει μια ανοιχτή και απαιτητική πρόκληση

«Η ισότητα των φύλων παραμένει μια ανοιχτή και απαιτητική πρόκληση τόσο για τους πολιτικούς θεσμούς, όσο και για την Κοινωνία των Πολιτών» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σε διάλεξή της στο Κολέγιο της Ευρώπης, με θέμα «Ισότητα των Φύλων και Δημοκρατία», στη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσαν το Κολέγιο της Ευρώπης και το ευρωπαϊκό φεμινιστικό think tank Gender Five Plus, στο πλαίσιο κύκλου διαλέξεων προς τιμήν της Ευρωπαίας δικηγόρου και ακτιβίστριας, Eliane Vogel-Polsky.

Η κ. Σακελλαροπούλου είπε, μεταξύ άλλων, ότι η φύση και ο βαθμός της γυναικείας συμμετοχής αποτελεί στοιχείο-κλειδί και ένδειξη της ποιότητας της δημοκρατικής μας κουλτούρας, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει σημαντικό ρόλο, διεθνώς, στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων και στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

«Γι' αυτό είμαι πεπεισμένη ότι τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης», επισήμανε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι γυναίκες όλων των ηλικιών, από κάθε γωνιά της Ευρώπης, θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στη Διάσκεψη. Ότι θα διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό της ατζέντας. Και ότι οι φωνές τους θα ακουστούν και θα συμπεριληφθούν στις τελικές προτάσεις».

Κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά στην πανδημία, που, όπως παρατήρησε, διαδέχτηκε την παγκόσμια οικονομική κρίση, η κ. Σακελλαροπούλου συνέχισε, λέγοντας ότι «όλοι οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί αναφέρουν πως οι ανισότητες των φύλων έχουν αυξηθεί παγκοσμίως και οι γυναίκες βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις. Όπως αναφέρεται στη φετινή Έκθεση της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων, σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι γυναίκες που εργάζονται στην πρώτη γραμμή, στον χώρο της υγείας και στις κοινωνικές υπηρεσίες, έχουν έρθει αντιμέτωπες με πρωτόγνωρο φόρτο εργασίας και κινδύνους για την υγεία τους». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «τα λόκνταουν έχουν επίσης ενισχύσει τα εμπόδια που αντιμετώπιζαν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας ακόμη και πριν την πανδημία, καθιστώντας τες πιο ευάλωτες στην ανεργία, τη φτώχεια και τον αποκλεισμό».

«Μετά την πανδημία, ο κόσμος δεν θα είναι πια ο ίδιος για τις γυναίκες», είπε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι «είναι σημαντικό να βγουν μπροστά και να δράσουν τα κράτη - μέλη της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πνεύμα αλληλεγγύης, προκειμένου να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων και να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη στιγμή ώστε να προωθήσουν την Κοινωνική Ευρώπη». Το ρολόι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, είπε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και κατέληξε σημειώνοντας ότι «το μέλλον πρέπει να είναι πιο φωτεινό και πιο ανθρώπινο».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ