Ο Ηλίας Μόσιαλος δικαιώνει την Λουκία Γυφτοπούλου στην κόντρα με Αδωνι Γεωργιάδη

Το κόστος των rapid tests στη Βρετανία βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης του υπουργού Ανάπτυξης Αδωνι Γεωργιάδη με τη δημοσιογράφο του Bloomberg Λουκία Γυφτοπούλου, ενώ παρέμβαση στο θέμα υπήρξε και από τον Ηλία Μόσιαλο που ουσιαστικά επιβεβαίωσε τα όσα υποστήριξε η δημοσιογράφος.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο Twitter σε άρθρο του ότι τα rapid tests στη Βρετανία κοστίζουν 30 λίρες, με τη δημοσιογράφο να επισημαίνει ότι είναι δωρεάν και να καλεί τον υπουργό «να κάνει την έρευνά του».

Ο κ. Γεωργιάδης επανήλθε επικαλούμενος σχετική διαφήμιση, με τη δημοσιογράφο να επιμένει ότι «τα ράπιντ τεστ είναι δωρεάν για τους πολίτες και μας παρέχονται σε αφθονία».

«Κυρία μου, τώρα μίλησα με το ΗΒ. Rapid test, όχι PCR, έδινε δωρεάν το κράτος εκεί για τα παιδιά του σχολείου μόνον και τους βαρέως πάσχοντες. Σήμερα έχουν εξαντληθεί. Όλοι οι υπόλοιποι τα αγοράζουν 30£ περίπου ενώ εδώ έχουμε πλαφόν στα 10 €», ανέφερε σε απάντησή του ο υπουργός, με τη δημοσιογράφο να εμμένει στη θέση της.

Λίγο αργότερα ο Ηλίας Μόσιαλος επιβεβαίωσε όσα υποστήριξε η δημοσιογράφος: Κυκλοφορεί μια νέα λίστα με τιμές PCR και Rapid test σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Στη λίστα αναφέρεται ότι τα rapid test κοστίζουν £30 στην Αγγλία. Δεν ισχύει. Είναι δωρεάν και διανέμονται από τα φαρμακεία μετά από αίτηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα PCR test δεν είναι δωρεάν

Not that I’m surprised but this article falsely claims self tests in the U.K. cost £30 apiece. They are FREE for the love of God, do your research https://t.co/SrvL4h3CSl