Ελντοράντο οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα διατροφής στην Ελλάδα

Με τα χίλια τρέχει η κατανάλωση των συμπληρωμάτων διατροφής και των βιταμινών και σε δεύτερο επίπεδο της εχινάκειας και του ψευδαργύρου, σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και αφορούν την τελευταία διετία.

Παράγοντες επιβεβαιώνουν ότι η κατανάλωση των παραπάνω προϊόντων ενισχύθηκε σημαντικά με την εμφάνιση της πανδημίας το 2020, ενώ στα μέσα του 2021 εμφάνισαν κάποια σημάδια αποκλιμάκωσης. Τάση που ανατράπηκε στα τέλη του 2021 με την εμφάνιση και την σαρωτική επέλαση της Ομικρον και των συμπτωμάτων που αυτή εμφανίζει, οδηγώντας σε εκτόξευση των πωλήσεών τους. Σε όλο αυτό, σαφώς και έχουν συμβάλει τα μέγιστα επιστημονικές έρευνες που κάθε τόσο δημοσιεύονται και αναφέρουν ότι αυτά τα προϊόντα μπορούν μακροπρόθεσμα να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό και να μειώσουν τον κίνδυνο μόλυνσης από τους διάφορους ιούς.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, το 2020 οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα διατροφής που πουλήθηκαν (μη συνταγογραφούμενα ενώ περιλαμβάνονται και παραφάρμακα) ήταν 11.485.507 τεμάχια, αξίας 100.196.594. Τα αντίστοιχα νούμερα για το διάστημα Ιαν-Νοεμβρίου του 2021 ήταν 11.123.467 τεμάχια αξίας 98.649.467 ευρώ και με αναγωγή σε έτος διαμορφώνονται σε 12.134.691 τεμάχια αξίας 107.617.601 ευρώ.

Αντίστοιχα στα σκευάσματα για το ανοσοποιητικό (είναι μέσα ο ψευδάργυρος, η εχινάκεια και η βιταμίνη C) πουλήθηκαν 715.000 τεμάχια το 2020 αξίας 5.940.798 ευρώ και το 11μηνο του 2021, 469.604 τεμάχια αξίας 4.044.259 ευρώ. Με μία αναγωγή, το 2021 πουλήθηκαν 512.295 τεμάχια αξίας 4.411.919 ευρώ. Μολονότι και στις δύο προαναφερόμενες κατηγορίες δραστηριοποιούνται αρκετές εταιρείες, μόλις τέσσερις στην πρώτη (βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής) και πέντε στη δεύτερη (ανοσοποιητικό) ελέγχουν το 50% της αγοράς.

Τρελοί ρυθμοί πωλήσεων που συνεχίζουν ακάθεκτοι και το 2022, αν και κάποιοι ισχυρίζονται ότι έχουν "τσιμπήσει" και άλλο.

Παράγοντας σε φαρμακαποθήκη που συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του κλάδου, μας είπε ότι στα τέλη του Δεκεμβρίου παρέδωσε 250 βιταμίνες (κουτιά) σε φαρμακεία που προμηθεύει και δύο εβδομάδες μετά (Ιανουάριο δηλαδή) η ζήτηση ανέβηκε στις 1.300 βιταμίνες (κουτιά). Είναι απίστευτη η ζήτηση για τα σκευάσματα που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού και μέρα με τη μέρα αυξάνεται και άλλο, μας τόνισε η πηγή και αυτό δεν προβλέπεται να αλλάξει, τουλάχιστον άμεσα.

O νέος παίκτης που θα αλλάξει τις ισορροπίες

Την είσοδό του στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο προϊόντων Υγείας και Ευεξίας, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία Holland & Barrett ανακοίνωσε πρόσφατα ο όμιλος Φουρλής. H Holland & Barrett είναι η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής στη Μεγάλη Βρετανία και μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, στον κλάδο Health & Wellness, προσφέροντας μία σειρά καινοτόμων βιταμινών, συμπληρωμάτων διατροφής, αθλητικών συμπληρωμάτων, εξειδικευμένης διατροφής, φυσικών και οργανικών καλλυντικών. Ιδρύθηκε το 1870 και διαθέτει ένα δίκτυο πλέον των 1.600 καταστημάτων σε 18 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 800 και πλέον καταστημάτων στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία, καθώς επίσης και ένα ταχέως αναπτυσσόμενο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η συνεργασία με τον Όμιλο Fourlis απευθύνεται στις αγορές της Ελλάδας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας μέσω της Omnichannel στρατηγικής της. Στόχος του Ομίλου Fourlis είναι να παίξει ηγετικό ρόλο στον κλάδο και σκοπεύει να αναπτύξει σε βάθος χρόνου ένα δίκτυο 120 φυσικών καταστημάτων, με τα φυσικά καταστήματα να αναπτύσσονται ταυτόχρονα με το ηλεκτρονικό κατάστημα Holland & Barrett εντός του 2022.

Ποια αναμένεται να είναι η πορεία των συμπληρωμάτων και των βιταμινών παγκοσμίως

Η παγκόσμια αγορά των συμπληρωμάτων και των βιταμινών αναμένεται να φτάσει τα 74,27 δισ. δολ. έως το 2027, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 8% από το 2021. Οπως αναφέρει η έρευνα, η ανάγκη και η ευαισθητοποίηση για κατανάλωση βιταμινών έχουν ενταθεί λόγω της πανδημίας της CoVid-19. Το Εθνικό Ινστιτούτο Αριστείας για την Υγεία και τη Φροντίδα (NICE) του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε ότι η βιταμίνη D παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία των οστών και των μυών και ενισχύει την ανοσία του σώματος για την καταπολέμηση των αναπνευστικών ιών. Επιπλέον, προτείνεται οι ενήλικες, τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας άνω των 4 ετών να καταναλώνουν 10 μικρογραμμάρια βιταμίνης D σε καθημερινή βάση.

Ερευνες έχουν δείξει ότι σε άτομα με χαμηλή ανοσία που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης από τον Κορωνοϊό, οι βιταμίνες είναι χρήσιμες για την ενίσχυση της ανοσίας τους ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα μόλυνσης. Ως εκ τούτου, το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της ζήτησης για τα συμπληρώματα και τις βιταμίνες. Σύμφωνα με την Εθνική Έρευνα Εξέτασης για την Υγεία και τη Διατροφή στις ΗΠΑ, πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού έχει καταναλώσει αυτά τα προϊόντα καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Στις βασικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία είναι οι Alticor Inc. (Amway Corporation), NOW Foods, Inc., Glanbia PLC, GlaxoSmithKline PLC (GSK), Pfizer, Inc., Bayer AG, Good Health New Zealand, Herbalife International, Inc., και The Bountiful Company (Nestlé SA).

Πηγή: iatronet.gr