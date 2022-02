Marriott, Hilton και Hyatt ανατρέπουν το τοπίο στον τουρισμό

Στην ολική επαναφορά και στην περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού ποντάρουν διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες, οι οποίες είτε αποκτούν για πρώτη φορά παρουσία στην Ελλάδα είτε διευρύνουν το αποτύπωμά τους, αξιοποιώντας το θετικό επενδυτικό momentum που επικρατεί για τη χώρα μας.

Η Marriott, η Hilton και η Hyatt ενισχύουν το τελευταίο διάστημα τη θέση τους σε τουριστικούς προορισμούς πρώτης γραμμής με νέα πολυτελή σήματα, ενώ μετά από πολυετείς διαπραγματεύσεις ένα από τα πιο ισχυρά διεθνή ξενοδοχειακά brands, η Mandarin Oriental, προετοιμάζει τη δική της απόβαση στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στη Μεσσηνία, το 2023.

Tην τελευταία διετία λόγω της πανδημίας οι ταξιδιώτες στρέφονται όλο και περισσότερο στα υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχεία. Το γεγονός, σε συνδυασμό με τις τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης που έχει ο τουρισμός πολυτελείας στην Ελλάδα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των διεθνών αλυσίδων, που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τη συγκεκριμένη δυναμική.

Με βάση την έρευνα της GBR Consulting, τα ξενοδοχεία που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα κάποιας διεθνούς αλυσίδας παρουσίασαν το 2021 άνοδο σε ποσοστό 95% σε σύγκριση με το 2016, ενώ τα πεντάστερα branded ξενοδοχεία αυξήθηκαν από 53% το 2016 σε 73% το 2021, ποσοστό ενδεικτικό του περιθωρίου περαιτέρω ανάπτυξης του high end τουρισμού στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 2020, από τα 10.052 ξενοδοχεία που είναι καταγεγραμμένα στο μητρώο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μόνο τα 651 κατατάσσονται στην κατηγορία των 5 αστέρων.

Η Marriott

Για πρώτη φορά η Marriott, μία από τις ηγέτιδες δυνάμεις στον χώρο της φιλοξενίας, φέρνει το brand W στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Costa Navarino στην Πύλο της Μεσσηνίας, έπειτα από συμφωνία με την ΤΕΜΕΣ.

Το W Costa Navarino αναμένεται να υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες του το καλοκαίρι του 2022 και θα αποτελέσει τη νεότερη προσθήκη στην αλυσίδα των W Escapes στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας την είσοδο της W Hotels Worldwide στην Ελλάδα. Το νέο ξενοδοχείο θα βρίσκεται στο Navarino Waterfront, τη νέα περιοχή ανάπτυξης της Costa Navarino, σε μία παραθαλάσσια έκταση 130 στρεμμάτων και θα διαθέτει 246 μοντέρνα δωμάτια, σουίτες και βίλες, πολλές από τις οποίες με ιδιωτικές πισίνες.

Βέβαια, η Marriott έχει ήδη παρουσία στην Costa Navarino με δύο ακόμα brands της, το The Westin Resort Costa Navarino, το οποίο προσφέρει σε επισκέπτες και οικογένειες δραστηριότητες ευεξίας και το The Romanos, a Luxury Collection Resort, ένα σήμα που πρεσβεύει τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Τον ερχόμενο Μάρτιο ένα ακόμη ξενοδοχείο με brand της αμερικανικής Marriott, ένα από τα πιο μοντέρνα, θα κάνει το ντεμπούτο του στην ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας. Το νέο Moxy Athens City αναμένεται να λειτουργήσει τον επόμενο μήνα στην πλατεία Ομονοίας, στο ακίνητο, ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που μέχρι πριν από μερικά χρόνια στέγαζε το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Το ξενοδοχείο, δυναμικότητας 200 δωματίων, αναπτύσσεται μετά τη ριζική ανακατασκευή του Σαρόγλειου Μεγάρου, που έχει μισθωθεί για 25 χρόνια από την Dimand και μετά την ολοκλήρωσή του θα περάσει στο χαρτοφυλάκιο της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ. Ηδη στην Πάτρα λειτουργεί το Moxy Patra Marina, που ήταν και το πρώτο Moxy στην Ελλάδα.

Μέλος των Design Hotels, ενός premium brand που επίσης περιλαμβάνεται στο portfolio των σημάτων της Marriott, είναι το NOŪS, το πρώτο resort του ομίλου Donkey Hotels, ιδιοκτησίας της οικογένειας Ιωάννου. To νέο ξενοδοχείο, δυναμικότητας 121 δωματίων, τα περισσότερα εκ των οποίων διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες, θα λειτουργήσει τον Ιούνιο του 2022 στη Μεσαριά Σαντορίνης και αποτελεί την πρώτη επένδυση του ομίλου Donkey εκτός Αθηνών.

Τον Ιούλιο θα ανοίξει τις πόρτες του στη Θεσσαλονίκη ένα ακόμη ξενοδοχείο κάτω από την ομπρέλα της Marriott, το Monasty by Autograph Collection. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ιδιοκτησίας της Μηχανικής Περιβάλλοντος, θα είναι το πρώτο διεθνές branded ξενοδοχείο στο κέντρο της βορειοελλαδίτικης πόλης.

H Hilton

Με δύο διπλά deals ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των ξενοδοχείων επί ελληνικού εδάφους που φέρουν κάποιο από τα brands της η Hilton, μία από τις πλέον ισχυρές ξενοδοχειακές αλυσίδες παγκοσμίως.

Η συμφωνία με την Ιονική Ξενοδοχειακή, ιδιοκτήτρια του ακινήτου όπου μέχρι πρότινος λειτουργούσε το Hilton Athens, φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην καρδιά της Αθήνας, δύο πολυτελή brands της διεθνούς αλυσίδας, τα Conrad και Waldorf Astoria, έπειτα από την ανάπλαση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου.

Η ανακατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος περιλαμβάνει τη δημιουργία του νέου πολυτελούς ξενοδοχείου με το σήμα Conrad που θα διαθέτει 280 δωμάτια και σουίτες, και την ανάπτυξη 50 πολυτελών κατοικιών, οι οποίες θα λειτουργήσουν υπό τα brands Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences της Hilton. Στόχο των ιδιοκτητών αποτελεί η δημιουργία ενός καινοτόμου αναπτυξιακού μοντέλου μεικτής χρήσης, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της Αθήνας αλλά και για τους επισκέπτες της, και θα ανταποκρίνεται στην όλο και μεγαλύτερη ζήτηση για ιδιωτικές κατοικίες που προσφέρουν υψηλού επιπέδου φιλοξενία.

Το δεύτερο deal της Hilton, αυτή τη φορά με τον όμιλο SCD LTD, μέτοχος του οποίου είναι ο Θεόδωρος Δουζόγλου, προβλέπει την άφιξη ενός ακόμη σήματος της συγκεκριμένης αλυσίδας για πρώτη φορά στην Ελλάδα, του Hampton by Hilton. Το Hampton by Hilton Piraeus στο Μικρολίμανο, μία μονάδα δυναμικότητας 83 δωματίων, θα λειτουργήσει έπειτα από την ανακαίνιση ύψους 5,5 εκατ. ευρώ στην οποία θα προχωρήσει ο όμιλος SCD, προσφέροντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη και υψηλής ποιότητας φιλοξενία των ξενοδοχείων Hampton by Hilton.

Σύμφωνα με την ίδια συμφωνία, το 2024 θα λειτουργήσει και πάλι το ιστορικό Πεντελικόν ως ένα από τα ξενοδοχεία της συλλογής Curio από τη Hilton. Στο Πεντελικόν, ο όμιλος SCD θα πραγματοποιήσει επένδυση ύψους 18 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση των εγκαταστάσεών του εν όψει του rebranding του, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου, το οποίο θα είναι δυναμικότητας 117 δωματίων.

Η επέλαση της αμερικανικής Hilton συνεχίζεται και στη Σαντορίνη, με το Sea Breeze Santorini Beach Resort, το οποίο επίσης θα ενταθεί στη συλλογή Curio by Hilton και θα λειτουργήσει την προσεχή άνοιξη. Το ξενοδοχείο των 37 δωματίων με την ιδιωτική παραλία σηματοδοτεί το ντεμπούτο της Hilton στο κυκλαδίτικο νησί, έπειτα από την υπογραφή της franchise συνεργασίας με την εταιρία Alexandros Ltd τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι η Hilton έχει παρουσία σε έναν ακόμη πρωτοκλασάτο τουριστικό προορισμό, την Κρήτη, και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο, όπου σε συνεργασία με την Troulis Royal Collection λειτουργεί το 5άστερο Royal Senses Resort Crete, το οποίο επίσης βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της Curio Collection by Hilton.

H Mandarin

Πρεμιέρα το καλοκαίρι του 2023 θα κάνει στην Ελλάδα η Mandarin Oriental, η αλυσίδα που διαχειρίζεται μερικά από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία, resorts και κατοικίες στον κόσμο. Το πρώτο ξενοδοχείο Mandarin Oriental θα βρίσκεται στην Costa Navarino, στην περιοχή Navarino Bay, μια από τις ολοκληρωμένες περιοχές ανάπτυξης του τουριστικού συγκροτήματος της Μεσσηνίας και θα περιλαμβάνει 99 δωμάτια, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα, μεγάλες βεράντες με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί σε υπηρεσίες υγείας και ευεξίας, γι’ αυτό και το συγκεκριμένο ξενοδοχείο θα διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις spa και γυμναστηρίου έκτασης 1.500 τ.μ., όπου πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχουν οι signature θεραπείες ευεξίας που βρίσκονται στο επίκεντρο των παροχών του πολυτελούς ασιατικού brand. Η άφιξη της Mandarin, μέλους του ομίλου Jardine Matheson, στην Ελλάδα έρχεται μετά από πολυετή βολιδοσκόπηση της εγχώριας ξενοδοχειακής αγοράς από τους επικεφαλής της αλυσίδας, με το όνομά της να φιγουράρει μεταξύ των υποψηφίων για το rebranding τότε του Hilton Athens, όταν είχε αποκτηθεί από τις εταιρείες ΤΕΜΕΣ και Dogus το 2016.

H Hyatt

Το δικό της χαρτοφυλάκιο με ένα ξενοδοχείο εκτός Αττικής επεκτείνει η αμερικανική Hyatt. Το νέο πολυτελές Magma Resort Santorini θα κάνει το ντεμπούτο του μέσα στους επόμενους μήνες του 2022 και θα ενταχθεί στο portfolio της The Unbound Collection by Hyatt ως το πρώτο θέρετρο στα ελληνικά νησιά που συνδέεται με τη διεθνή αλυσίδα. Το ξενοδοχείο, ιδιοκτησίας της οικογένειας Παπακαλιάτη, θα είναι δυναμικότητας 59 δωματίων, συμπεριλαμβανομένων 24 σουιτών.