Νέο φάρμακο για τον διαβήτη εξασφαλίζει δίαιτα στους υγιείς!

Αισιόδοξες προοπτικές για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, δημιουργεί νέο φάρμακο κατά του διαβήτη τύπου 2 που εγκρίθηκε πρόσφατα από την αμερικανική διοίκηση τροφίμων και φαρμάκων.

Το Tirzepatide, το οποίο πωλείται με την εμπορική ονομασία Mounjaro, μελετήθηκε πειραματικά σε άτομα χωρίς διαβήτη σε τρεις δόσεις: 5, 10 και 15 χιλιοστόγραμμα. Οι συμμετέχοντες με παχυσαρκία ή που ήταν υπέρβαροι και έλαβαν τη δόση των 5 χιλιοστόγραμμα έχασαν κατά μέσο όρο 16 κιλά. Κατά μέσο όρο 22 κιλά έχασαν όσοι τους χορηγήθηκε δόση με 10 χιλιοστόγραμμα. Τέλος όσοι έλαβαν 15 χιλιοστόγραμμα έχασαν κατά μέσο όρο 23,6 κιλά, όπως μεταδίδει το CNN.

«Τα δεδομένα ήταν αρκετά εντυπωσιακά», δήλωσε ο Δρ Robert Gabbay, επικεφαλής ιατρός της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας. «Η απώλεια βάρους που σημείωσαν σε αυτή τη μελέτη ήταν ακόμη μεγαλύτερη από ό,τι είχε παρατηρηθεί σε προηγούμενες μελέτες ατόμων με διαβήτη».

Συνολικά, τα άτομα χωρίς διαβήτη έχασαν κατά μέσο όρο 15% έως 20,9% του αρχικού σωματικού τους βάρους κατά τη διάρκεια της κλινικής δοκιμής διάρκειας 72 εβδομάδων, η οποία δημοσιεύτηκε το Σάββατο στο The New England Journal of Medicine. Οι συμμετέχοντες που έλαβαν εικονικό φάρμακο έχασαν μεταξύ 2,4% και 3,1% του σωματικού τους βάρους, κατά μέσο όρο.

Δόση αυτοένεσης

Στην αρχή της μελέτης, οι συμμετέχοντες είχαν μέσο βάρος 104,8 κιλά και μέσο ΔΜΣ 38.

Οι ενήλικες στη μελέτη έκαναν στους εαυτούς τους ένεση με τιρζεπατίδη ή ένα εικονικό φάρμακο μία φορά την εβδομάδα. Έλαβαν επίσης συμβουλευτικές συνεδρίες για να τους βοηθήσουν να παραμείνουν σε μια υγιεινή διατροφή με καθημερινό έλλειμμα 500 θερμίδων, καθώς και τουλάχιστον 150 λεπτά σωματικής δραστηριότητας κάθε εβδομάδα. Αν και αυτό σίγουρα βοήθησε, δεν εξηγεί το μέγεθος της απώλειας βάρους που παρατηρήθηκε στη μελέτη, είπε ο Gabbay.

«Αυτά τα αποτελέσματα είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην πιθανή επέκταση των αποτελεσματικών θεραπευτικών επιλογών για τα άτομα με παχυσαρκία».