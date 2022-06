Συνάντηση για την ψυχική υγεία των εργαζομένων από το Your Directors Club

Το Your Directors Club μιλά για «Wellbeing»Το Your Directors Club, στο πλαίσιο των μηνιαίων συναντήσεων (Lunch Circles) που διοργανώνει για να ενισχύσει τα μέλη του στη διαχείριση κομβικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο του ρόλου τους, πραγματοποίησε ακόμα μια συνάντηση στις 22 Ιουνίου στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, στην Κηφισιά,σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Με τίτλο «Wellbeing – The Real Value Beyond Cultural Trends» και ομιλήτρια την CEO της Hellas EAP, Τατιάνα Τούντα, αναλύθηκε και συζητήθηκε μεταξύ άλλων η σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της ψυχικής υγείας των εργαζομένων τόσο για τους ίδιους όσο και για τους οργανισμούς.

Αναφέρθηκαν όλα όσα ενδεχομένως να σηματοδοτούν πως κάποιος εργαζόμενος χρήζει βοήθειας καθώς και τρόποι για την πρόληψη ή και την αντιμετώπιση πιθανής υπερκόπωσης μελών της ομάδας.