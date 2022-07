Εκλεισε το deal για πανευρωπαϊκή μείωση στην κατανάλωση αερίου

«Οι υπουργοί έφθασαν σε πολιτική συμφωνία για τη μείωση της ζήτησης αερίου, ενόψει του επικείμενου χειμώνα», ανακοίνωσε η τσεχική προεδρία του συμβουλίου των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που συνεδρίαζαν στις Βρυξέλλες.

🔋 #TTE Energy | 👏 This was not a Mission Impossible! Ministers have reached a political agreement on gas demand reduction ahead of the upcoming winter.#EU2022CZ pic.twitter.com/XBnKuTs75W