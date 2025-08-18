Γιατί το Ντονμπάς είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων Πούτιν

Η πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που προέκυψε από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Βλαντίμιρ Β. Πούτιν της Ρωσίας, επικεντρώνεται στο να πειστεί το Κίεβο να εγκαταλείψει το Ντονμπάς, τη βιομηχανική περιοχή στα ανατολικά της Ουκρανίας.

Η παραδοσιακά ρωσόφωνη περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού που ο κ. Πούτιν αποκαλεί τις «ριζικές αιτίες» του πολέμου, και η κατάληψή της είναι πολύ ψηλά στη λίστα των εδαφικών και πολιτικών του απαιτήσεων εξηγούν οι New York Times.

Ο κ. Πούτιν έχει προσπαθήσει να ελέγξει το Ντονμπάς από το 2014, όταν ξεκίνησε την εκστρατεία του για τον έλεγχο της Ουκρανίας, πρώτα μέσω αυτονομιστικών πληρεξουσίων και στη συνέχεια με την εισβολή και προσάρτηση της περιοχής το 2022. Από την πλήρους κλίμακας εισβολή και μετά, το Ντονμπάς έχει υπάρξει το πεδίο των πιο αιματηρών μαχών του πολέμου και αποτελεί τον κύριο στόχο της θερινής επίθεσης της Ρωσίας.

Οι δυνάμεις του Κρεμλίνου και οι αυτονομιστές σύμμαχοί του έχουν κατακτήσει περίπου το 87% του Ντονμπάς από το 2014, σύμφωνα με στοιχεία του DeepState, μιας ουκρανικής ομάδας που παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης.

Οι ρωσικές δυνάμεις αποσπούν τώρα σταδιακά τα 2.600 τετραγωνικά μίλια της περιοχής που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο, με πολύ βαριές απώλειες. Χωρίς εκεχειρία, η μάχη για το Ντονμπάς είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά και θα κοστίσει δεκάδες χιλιάδες ζωές, λένε στρατιωτικοί αναλυτές.

Γιατί ζητά ο Πούτιν το Ντονμπάς;

Από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Μόσχα προσάρτησε τέσσερις ουκρανικές περιοχές μετά από δημοψηφίσματα που καταδικάστηκαν από τη διεθνή κοινότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονταν το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, τα οποία μαζί αποτελούν το Ντονμπάς.

Από τις τέσσερις προσαρτημένες περιοχές, η Ρωσία ελέγχει πλήρως μόνο μία, το Λουχάνσκ.

Οι χερσαίες δυνάμεις του κ. Πούτιν έχουν πολεμήσει σε οκτώ άλλες ουκρανικές περιοχές από το 2022, τελικά αποσυρόμενες από κάποιες και καταλαμβάνοντας τμήματα άλλων.

Είναι, ωστόσο, το Ντονμπάς που βρίσκεται στο επίκεντρο του οράματος του κ. Πούτιν για τον πόλεμο, διαμορφωμένο από την πεποίθησή του στην ιστορική ενότητα των ρωσόφωνων σε όλη την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Ο κ. Πούτιν παρουσίασε αρχικά την εισβολή ως την υπεράσπιση των φιλορώσων αυτονομιστών της περιοχής, οι οποίοι πολεμούσαν ενάντια στην κυβέρνηση του Κιέβου με τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη του Κρεμλίνου από το 2014. Αυτή η δέσμευση καθιστά τον έλεγχο του Ντονμπάς κρίσιμη προϋπόθεση για τον κ. Πούτιν ώστε να μπορέσει να δηλώσει ότι «ολοκλήρωσε το έργο» στην Ουκρανία, δήλωσε ο Κονσταντίν Ρεμτσούκοφ, εκδότης στη Μόσχα με δεσμούς με το Κρεμλίνο.

Ο κ. Ρεμτσούκοφ και άλλοι σχολιαστές του Κρεμλίνου έχουν εικάσει ότι ο κ. Πούτιν μπορεί να είναι διατεθειμένος να ανταλλάξει άλλο κατεχόμενο έδαφος προκειμένου να αποκτήσει το υπόλοιπο Ντονμπάς.

«Το Ντονέτσκ εκλαμβάνεται ως πολύ περισσότερο “δικό μας” από το Ντνίπρο, το Σούμι ή το Χάρκοβο», είπε ο Σεργκέι Μάρκοφ, πολιτικός επιστήμονας με έδρα τη Μόσχα και πρώην σύμβουλος του Κρεμλίνου.