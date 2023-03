Ρίχνει άγκυρα στο λιμάνι του Πειραιά η Royal Caribbean

Στις δυνατότητες της Ελλάδας ως προορισμού επενδύει η Royal Caribbean, ένας από τους κορυφαίους ομίλους της βιομηχανίας της κρουαζιέρας παγκοσμίως. Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία, με έδρα το Μαϊάμι, θα χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά τον Πειραιά ως λιμάνι εκκίνησης των δρομολογίων της (homeporting) για τις σεζόν του 2023 και του 2024.

Το ντεμπούτο του θα κάνει φέτος στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας το κρουαζιερόπλοιο Enchantment of the Seas, το οποίο θα πραγματοποιεί δρομολόγια από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο προς άλλα ελληνικά λιμάνια, όπως εκείνα της Μυκόνου, της Σαντορίνης, των Χανίων και της Κέρκυρας, και προς λιμάνια της Αδριατικής, όπως το Κοτόρ στο Μαυροβούνιο και το Σπλιτ στην Κροατία. Το πλοίο, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 2.730 επιβάτες, θα έχει λιμάνι αποβίβασης την Ραβέννα της Ιταλίας.

Ο πολυεθνικός κολοσσός θα χρησιμοποιήσει το λιμάνι του Πειραιά για homeporting και το 2024. Συγκεκριμένα, το καλοκαίρι του 2024 το κρουαζιερόπλοιο Voyager of the Seas, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει έως 4.000 επιβάτες, θα πραγματοποιεί δρομολόγια από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο και θα αναχωρεί είτε από Πειραιά προς Ραβέννα με ενδιάμεσες προσεγγίσεις σε ελληνικά λιμάνια και λιμάνια της Αδριατικής, είτε από/προς Πειραιά προς Αίγυπτο, Ισραήλ και Κύπρο.

«Η βιομηχανία της κρουαζιέρας έχει αλλάξει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες. Πλέον η κρουαζιέρα προσελκύει και πιο νέους ταξιδιώτες. Σήμερα η κρουαζιέρα βρίσκεται στη φάση της ωρίμανσης», τόνισε, μεταξύ άλλων, κατά την παρουσίαση των νέων προγραμμάτων της εταιρείας ο Ανδρέας Στυλιανόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ταξιδιωτικού οργανισμού Navigator Travel & Tourist Services, αποκλειστικού αντιπροσώπου της Royal Caribbean σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Μάλιστα, όπως επεσήμανε, η ζήτηση μετά την πανδημία του κορωνοϊού έχει αποκατασταθεί σε έναν μεγάλο βαθμό, παρά τον υψηλό πληθωρισμό και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει πλέον ο κλάδος. Βέβαια, όπως υπογράμμισε, η έλλειψη υποδομών αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας σε κάποιους ελληνικούς προορισμούς, τη στιγμή που ο ανταγωνισμός από τις γειτονικές Τουρκία και Κροατία εντείνεται.

Σύμφωνα με τον Αν. Στυλιανόπουλο, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της κρουαζιέρας είναι το χαμηλότερο κατά 20% περίπου κόστος έναντι των… κλασικών διακοπών σε κάποιο resort. Ωστόσο, όπως είπε, μειονέκτημα της Ελλάδας για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου αποτελεί η γεωγραφική της θέση και η απόσταση από την Καραϊβική, τη Μέκκα της κρουαζιέρας, και τις ΗΠΑ, απ’ όπου προέρχεται η πλειονότητα των ταξιδιωτών που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο διακοπών.

«Το υψηλό κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, ειδικά στη μετά πανδημία εποχή, λειτουργεί ανασταλτικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα. Το «μυστικό» για την ενίσχυση του homeporting είναι η καλή συνδεσιμότητα με τις χώρες προέλευσης των ταξιδιωτών και εν προκειμένω με τις ΗΠΑ», προσέθεσε.

Εκτός Ελλάδας, το καλοκαίρι του 2023 το Symphony of the Seas της Royal Caribbean, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο τεχνολογικά προηγμένα κρουαζιερόπλοια του κόσμου, θα βρίσκεται στη Δυτική Μεσόγειο, και θα κάνει κρουαζιέρες σε Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία, με λιμάνι αναχώρησης τη Βαρκελώνη ή την Τσιβιταβέκια (Ρώμη).

Αντίστοιχα, στη Βόρεια Ευρώπη, το Jewel of the Seas από τον Μάιο έως τον Αύγουστο θα κάνει μεγαλύτερης διάρκειας κρουαζιέρες στα Βρετανικά Νησιά και την Ισλανδία ή στα Νορβηγικά φιόρδ μέχρι τον Αρκτικό Κύκλο, με λιμάνι αναχώρησης το Αμστερνταμ.

Η Royal Caribbean διαθέτει 27 κρουαζιερόπλοια 7 διαφορετικών τύπων και πραγματοποιεί δρομολόγια σε περισσότερους από 270 προορισμούς σε 72 χώρες σε έξι ηπείρους. Η εταιρεία διαθέτει επίσης τρία ιδιωτικά νησιά, το Perfect Day at Coco Cay στις Μπαχάμες, το La Badee στην Αϊτή και το Royal Beach Club στο Νασάου.

Εκτός από την επιλογή νέων προορισμών για τα προγράμματά του, ο πολυεθνικός κολοσσός επενδύει και στην κατασκευή νεών κρουαζιερόπλοιων. Τον Ιανουάριο 2024 το πρώτο πλοίο της κατηγορίας Icon, το Icon of the Seas, θα προστεθεί στον στόλο της Royal Caribbean.

To Icon of the Seas κατασκευάζεται στα ναυπηγεία Meyer Turku στην Φινλανδία, θα έχει μεικτή χωρητικότητα 250.800 τόνων και θα είναι πλέον το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, αφού θα έχει μήκος 365 μέτρων. Το πλοίο θα έχει 20 καταστρώματα και θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 7.514 άτομα. Το νέο πλοίο θα ξεκινήσει την πρώτη του κρουαζιέρα τον Ιανουάριο 2024 και όλη τη χρονιά θα αναχωρεί από το Μαϊάμι.