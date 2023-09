Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε δύο Ελληνες ερευνητές

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) ανακοίνωσε σήμερα τους νικητές και τις νικήτριες του τελευταίου γύρου των «επιχορηγήσεων εκκίνησης». Η σχετική χρηματοδότηση, ύψους 628 εκατ. ευρώ, θα βοηθήσει ερευνητές και ερευνήτριες που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους να ξεκινήσουν τα δικά τους έργα, να συγκροτήσουν ομάδες και να αξιοποιήσουν τις επιστημονικές ιδέες τους.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, η χρηματοδότηση θα τους δώσει, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να μελετήσουν την ατμόσφαιρα της Αφροδίτης για να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνατότητες διαβίωσης εκτός Γης, να ερευνήσουν τα παράσιτα που προκαλούν την ελονοσία αλλά και το πώς οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται στην εργασία για την εποπτεία των εργαζομένων. Η χρηματοδοτούμενη έρευνα καλύπτει όλους τους επιστημονικούς τομείς, από τη φυσική και τη μηχανική έως τις βιοεπιστήμες και τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Ο τελευταίος αυτός γύρος υποτροφιών εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περίπου 2.600 θέσεις εργασίας για μεταδιδακτορικούς υποτρόφους, διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες και λοιπό ερευνητικό προσωπικό.

Οι νικητές και οι νικήτριες του διαγωνισμού προέρχονται από 44 εθνικότητες και θα υλοποιήσουν τα έργα τους σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα 24 κρατών μελών της ΕΕ και χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Δύο από τα επιλεγέντα έργα υλοποιούνται από ερευνητές που εργάζονται σε ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα. Πρόκειται για τον Γεώργιο Καμπίτση από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το έργο «Reinventing Power Electronic Architectures for a Fully-Integrated Power Converter-on-a-Chip» και τη Μαρία Χαρίση από το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με το έργο «MMMonsters: The first multi-messenger detection of a supermassive black hole binary».

Στο πλαίσιο της τελευταίας αυτής πρόσκλησης, υπέβαλαν προτάσεις 2.696 άτομα, το 14,8% εκ των οποίων θα λάβει χρηματοδότηση. Οι γυναίκες ερευνήτριες κέρδισαν περίπου το 43% των επιχορηγήσεων, σε σχέση με ποσοστό 39% πέρυσι.