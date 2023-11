Η Ελλάδα εκλέχθηκε πάλι στην Εκτελεστική Επιτροπή του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων

Με την Ελλάδα να ανανεώνει τη θητεία της στην Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee) του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων (Bureau International des Expositions - BIE), ολοκληρώθηκε η 173η γενική συνέλευση του οργανισμού στο Παρίσι, όπου εκπροσώπησε τη χώρα μας η γενική γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών και πρόεδρος του ΔΣ της Enterprise Greece, Μάιρα Μυρογιάννη.

Η εκλογή της Ελλάδας στην Εκτελεστική Επιτροπή έχει ιδιαίτερη σημασία για το ελληνικό brand name, καθώς οι εκθέσεις που διοργανώνει το ΒΙΕ είναι παγκόσμιες εκδηλώσεις, που συγκεντρώνουν εκατομμύρια επισκέπτες, δημιουργούν νέα δυναμική και αποτελούν καταλύτη σημαντικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στις πόλεις υποδοχής τους. Η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος του ΒΙΕ και η εκλογή της επιβεβαιώνει τη βαρύνουσα θέση που κατέχει στον οργανισμό.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων συγκεντρώνει διαχρονικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συμμετοχής για τα κράτη-μέλη του οργανισμού, δεδομένου ότι είναι αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων χωρών που επιθυμούν να διοργανώσουν έκθεση στο πλαίσιο του ΒΙΕ, καθώς και για την επίβλεψη της προόδου των εργασιών όλων των επικείμενων εκθέσεων.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης συζητήθηκε η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην προετοιμασία της επικείμενης παγκόσμιας έκθεσης στην Οσάκα το 2025, καθώς και των εκθέσεων στο Βελιγράδι και τη Γιοκοχάμα το 2027. Ακόμη, εγκαινιάστηκε η κηπουρική έκθεση στη Ντόχα και παρουσιάστηκε η Triennale του Μιλάνου 2025.

Η γενική συνέλευση κλήθηκε να αναδείξει τη χώρα που θα φιλοξενήσει την Παγκόσμια Έκθεση 2030. Κατόπιν σχετικής ψηφοφορίας, η EXPO 2030 θα λάβει χώρα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας με θέμα «The Era of Change: Leading the Planet to a Foresighted Tomorrow».

Επισημαίνεται ότι το Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων είναι διακυβερνητικός οργανισμός, που εδρεύει μόνιμα στο Παρίσι, με κύρια αρμοδιότητα την επίβλεψη και ρύθμιση των μη εμπορικής φύσης εκθέσεων («EXPOs»). Η Ελλάδα συμμετείχε σε EXPOs από την Μεγάλη Έκθεση του Λονδίνου το 1851 και έκτοτε συμμετέχει συστηματικά στις παγκόσμιες εκθέσεις αλλά και σε ειδικές εκθέσεις.

