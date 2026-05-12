Ποιες είναι οι αποδοτικότερες εισηγμένες του Χρηματιστηρίου [πίνακας]

Ο δείκτης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity, ROE) δείχνει το πόσο ικανοποιητικά αξιοποιεί η διοίκηση μιας εταιρείας τα χρήματα που έχουν καταβάλει σε αυτή οι μέτοχοί της. Για παράδειγμα ένας δείκτης ROE ίσος με 10% σημαίνει ότι η εταιρεία επιτυγχάνει καθαρή κερδοφορία ύψους δέκα ευρώ για κάθε εκατό ευρώ ιδίων κεφαλαίων. Οσο υψηλότερη είναι η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη, τόσο πιο χαρούμενοι πρέπει να είναι οι μέτοχοι, όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες θεωρούνται σταθεροί.
Η αποδοτικότητα επί των ιδίων κεφαλαίων είναι ικανοποιητική όταν υπερβαίνει το άθροισμα:
- της απόδοσης των επενδύσεων μηδενικού κινδύνου (risk free rate), όπως για παράδειγμα των καταθέσεων και των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου,
- του ρίσκου της ρευστότητας που αναλαμβάνει ο μέτοχος και
- του βαθμού κινδύνου της συγκεκριμένης εταιρείας. Γενικότερα, στις μέρες μας, ένας δείκτης ROE που υπερβαίνει το 6%-8% θεωρείται ικανοποιητικός.
Οπως κάθε δείκτης, έτσι και ο ROE δεν στερείται μειονεκτημάτων, καθώς δεν συνεκτιμά τις προοπτικές κάθε εταιρείας, επηρεάζεται από έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα (π.χ. στον παρατιθέμενο πίνακα οι περιπτώσεις των Μπήτρος, Δούρος, Σπύρου, Μύλοι Σαραντόπουλου, Ελλάκτωρ), δεν αξιολογεί τις ζημιογόνες εταιρείες, μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά αποτελέσματα όταν το ύψος των ιδίων κεφαλαίων είναι χαμηλό (π.χ. Foodlink, Vidavo κ.λπ.).
Σε ό,τι αφορά τις κερδοφόρες εισηγμένες εταιρείες του Euronext Athens, με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, η μέση αποδοτικότητα επί των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο πολύ ικανοποιητικό 13,94%.
Πολύ υψηλές είναι οι επιδόσεις εταιρειών όπως η DotSoft (43,85%), ο ΟΤΕ (34,4%), η Mermeren Kombinat (32,5%), ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (30%), η Αεροπορία Αιγαίου (29,6%), η TREK Development (28,48%), η Ιλυδα (27,45%), η Coca-Cola HBC (24,5%), η ΕΧΑΕ (24,4%), η Mevaco (24,26%), η γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ (23,05%), η Αvaχ (22,89%) και η Cenergy (21,93%).
Σημαντικές επιδόσεις καταγράφουν η Μοτοδυναμική (21,47%), η European Innovative Solutions (21,38%), η ΕΚΤΕΡ (20,46%), η Performance Technologies (20,45%), η Jumbo (20,32%), η Real Consulting (20,26%), η Motor Oil (19,4%), ο ΟΛΠ (19,7%), ο Παπουτσάνης (17,3%), η Εβροφάρμα (17,07%) κ.ά.
Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2025
Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ. Οι εταιρείες κατατάσσονται με βάση τον δείκτη ROE.
Εταιρείες με ROE άνω του 20%
|Εταιρεία
|Καθαρά κέρδη 2025
|Καθαρά κέρδη 2024
|Ίδια κεφάλαια
|ROE
|Μπήτρος
|138.800
|-19.400
|13.483
|1029,44%
|Δούρος
|4.868
|-1.296
|2.234
|217,91%
|Σπύρου
|2.909
|-325
|3.021
|96,29%
|Euroxx
|13.534
|3.934
|28.534
|47,43%
|Foodlink
|1.170
|824
|2.540
|46,06%
|Alpha Trust Συμ/χών
|4.651
|1.647
|10.585
|43,94%
|DotSoft
|6.545
|2.852
|14.925
|43,85%
|Ελλάκτωρ
|152.100
|57.400
|438.000
|34,73%
|ΟΤΕ
|726.000
|616.500
|2.110.900
|34,39%
|Vidavo
|593
|-30
|1.814
|32,69%
|Mermeren Kombinat
|12.568
|14.850
|38.660
|32,51%
|Διεθ. Αερ. Αθηνών
|207.300
|235.900
|690.535
|30,02%
|Αερ/ρία Αιγαίου
|147.800
|129.900
|499.400
|29,60%
|TREK Development
|1.311
|581
|4.603
|28,48%
|Ίλυδα
|4.428
|3.820
|16.130
|27,45%
|Coca-Cola
|940.400
|820.600
|3.844.600
|24,46%
|ΕΧΑΕ
|31.600
|17.300
|129.438
|24,41%
|Mevaco
|10.078
|5.048
|41.539
|24,26%
|ΚΡΙ-ΚΡΙ
|34.110
|34.550
|148.013
|23,05%
|Αvaχ
|48.000
|34.000
|209.663
|22,89%
|Cenergy
|193.525
|139.400
|882.281
|21,93%
|Μοτοδυναμική
|9.656
|9.741
|44.968
|21,47%
|EIS
|1.661
|2.040
|7.768
|21,38%
|ΕΚΤΕΡ
|11.404
|9.404
|55.743
|20,46%
|Performance
|7.275
|5.047
|35.571
|20,45%
|Jumbo
|320.309
|320.096
|1.576.372
|20,32%
|Real Consulting
|4.547
|2.674
|22.445
|20,26%
Εταιρείες με ROE από 10% έως 20%
|Εταιρεία
|Καθαρά κέρδη 2025
|Καθαρά κέρδη 2024
|Ίδια κεφάλαια
|ROE
|Motor Oil
|650.807
|287.314
|3.355.941
|19,39%
|ΟΛΠ
|86.152
|87.459
|447.216
|19,26%
|Παπουτσάνης
|6.215
|5.273
|35.918
|17,30%
|Εβροφάρμα
|3.526
|2.280
|20.657
|17,07%
|Dimand
|33.900
|37.000
|206.100
|16,45%
|Interlife
|27.770
|11.770
|169.120
|16,42%
|Premia Properties
|45.500
|40.900
|279.300
|16,29%
|Profile
|6.400
|5.600
|40.268
|15,89%
|ΟΛΘ
|30.800
|28.000
|208.272
|14,79%
|ΕΛΒΕ Ενδυμάτων
|3.046
|1.160
|20.811
|14,64%
|BriQ Properties
|25.266
|28.429
|173.731
|14,54%
|Moda Bagno
|4.066
|3.526
|28.234
|14,40%
|Αττικές Εκδόσεις
|1.599
|1.419
|11.157
|14,33%
|Autohellas
|80.045
|84.892
|567.039
|14,12%
|Λάμψα
|19.220
|21.136
|138.346
|13,89%
|Fourlis
|30.304
|19.956
|218.806
|13,85%
|Quest
|47.972
|49.113
|347.104
|13,82%
|AS Company
|5.752
|4.210
|42.015
|13,69%
|Alter Ego Media
|19.700
|10.700
|143.987
|13,68%
|Sarantis
|53.100
|46.000
|401.467
|13,23%
|Δάιος Πλαστικά
|9.882
|7.443
|75.722
|13,05%
|Αλουμύλ
|17.640
|14.932
|139.233
|12,67%
|Πετρόπουλος
|7.898
|9.439
|63.073
|12,52%
|Τιτάν
|236.300
|289.200
|1.954.427
|12,09%
|Καρέλιας
|103.278
|112.814
|856.457
|12,06%
|Austriacard
|16.200
|19.200
|135.900
|11,92%
|Trade Estates
|39.910
|24.036
|340.004
|11,74%
|Doppler
|272
|-487
|2.328
|11,68%
|Fais Group
|13.260
|13.666
|117.323
|11,30%
|Lavipharm
|5.990
|8.979
|56.421
|10,62%
|Μπλε Κέδρος
|13.402
|9.055
|127.471
|10,51%
|Παΐρης
|429
|347
|4.111
|10,44%
|Metlen
|314.000
|615.000
|3.012.424
|10,42%
|Alpha Real Estate
|7.519
|8.961
|72.741
|10,34%
|Aktor Holdings
|41.000
|25.000
|399.000
|10,28%
Εταιρείες με ROE από 6% έως κάτω από 10%
|Εταιρεία
|Καθαρά κέρδη 2025
|Καθαρά κέρδη 2024
|Ίδια κεφάλαια
|ROE
|Μύλοι Σαραν/λου
|344
|-110
|3.527
|9,75%
|Viohalco
|255.393
|161.092
|2.663.124
|9,59%
|ElvalHalcor
|103.437
|103.209
|1.080.570
|9,57%
|Ideal
|26.100
|16.400
|277.083
|9,42%
|QNR
|630
|320
|6.744
|9,34%
|Γενική Εμπορίου
|2.837
|1.595
|31.164
|9,10%
|Medicon Hellas
|1.732
|1.313
|19.468
|8,90%
|Trastor
|36.300
|33.400
|415.301
|8,74%
|Space Hellas
|2.769
|1.849
|32.567
|8,50%
|Softweb
|189
|264
|2.230
|8,48%
|Flexopack
|11.217
|10.675
|139.510
|8,04%
|Πλαστικά Κρήτης
|35.804
|41.593
|452.165
|7,92%
|ΑΔΜΗΕ
|63.100
|75.100
|799.000
|7,90%
|ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ
|147.300
|99.500
|1.976.684
|7,45%
|Noval
|40.993
|47.264
|554.898
|7,39%
|ΔΕΗ
|450.000
|360.000
|6.140.000
|7,33%
|Unibios
|1.493
|1.026
|21.267
|7,02%
|Lamda Dev/ment
|90.500
|46.300
|1.304.046
|6,94%
|Πλαστικά Θράκης
|18.773
|10.363
|272.071
|6,90%
|Revoil
|2.450
|730
|36.191
|6,77%
|Bιoκαρπέτ
|3.271
|309
|50.407
|6,49%
|Hellenic Energy
|173.000
|60.000
|2.671.892
|6,47%
|Orilina
|10.718
|6.799
|166.390
|6,44%
|Έλαστρον
|5.560
|-532
|86.958
|6,39%
|Λανακάμ
|621
|286
|9.948
|6,24%
Εταιρείες με ROE κάτω από 6%
|Εταιρεία
|Καθαρά κέρδη 2025
|Καθαρά κέρδη 2024
|Ίδια κεφάλαια
|ROE
|Optronics
|99
|-258
|1.671
|5,92%
|Μύλοι Λούλη
|5.610
|7.170
|110.134
|5,09%
|ΕΛΤΟΝ Χημικά
|3.401
|2.581
|69.787
|4,87%
|Intracom
|16.669
|1.400
|360.652
|4,62%
|ΕΥΑΘ
|7.706
|5.856
|186.444
|4,13%
|Μουζάκης
|1.479
|-60
|37.223
|3,97%
|Centric
|1.475
|665
|37.297
|3,95%
|ΣΙΔΜΑ
|608
|-3.832
|15.419
|3,94%
|Λογισμός
|230
|216
|6.414
|3,59%
|Μινέρβα
|147
|81
|4.493
|3,27%
|MIG
|4.300
|6.400
|132.800
|3,24%
|CNL Capital
|248
|380
|8.287
|2,99%
|Δομική Κρήτης
|408
|100
|13.666
|2,99%
|Mediterra Hellas
|129
|465
|5.173
|2,49%
|Europa Holdings
|4.533
|10.067
|192.426
|2,36%
|Interwood
|289
|-482
|14.299
|2,02%
|Τεχν. Ολυμπιακή
|3.673
|6.304
|187.936
|1,95%
|Βογιατζόγλου
|216
|560
|18.947
|1,14%
|Prodea
|10.374
|124.544
|1.383.516
|0,75%
|Αφοί Κορδέλλου
|87
|-814
|21.729
|0,40%
|Qualco
|234
|15.286
|98.196
|0,24%
|Ελινόιλ
|90
|9.848
|80.792
|0,11%