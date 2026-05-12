Ποιες είναι οι αποδοτικότερες εισηγμένες του Χρηματιστηρίου [πίνακας]

Ο δείκτης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity, ROE) δείχνει το πόσο ικανοποιητικά αξιοποιεί η διοίκηση μιας εταιρείας τα χρήματα που έχουν καταβάλει σε αυτή οι μέτοχοί της. Για παράδειγμα ένας δείκτης ROE ίσος με 10% σημαίνει ότι η εταιρεία επιτυγχάνει καθαρή κερδοφορία ύψους δέκα ευρώ για κάθε εκατό ευρώ ιδίων κεφαλαίων. Οσο υψηλότερη είναι η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη, τόσο πιο χαρούμενοι πρέπει να είναι οι μέτοχοι, όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες θεωρούνται σταθεροί.

Η αποδοτικότητα επί των ιδίων κεφαλαίων είναι ικανοποιητική όταν υπερβαίνει το άθροισμα:

της απόδοσης των επενδύσεων μηδενικού κινδύνου (risk free rate), όπως για παράδειγμα των καταθέσεων και των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, του ρίσκου της ρευστότητας που αναλαμβάνει ο μέτοχος και του βαθμού κινδύνου της συγκεκριμένης εταιρείας. Γενικότερα, στις μέρες μας, ένας δείκτης ROE που υπερβαίνει το 6%-8% θεωρείται ικανοποιητικός.

Οπως κάθε δείκτης, έτσι και ο ROE δεν στερείται μειονεκτημάτων, καθώς δεν συνεκτιμά τις προοπτικές κάθε εταιρείας, επηρεάζεται από έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα (π.χ. στον παρατιθέμενο πίνακα οι περιπτώσεις των Μπήτρος, Δούρος, Σπύρου, Μύλοι Σαραντόπουλου, Ελλάκτωρ), δεν αξιολογεί τις ζημιογόνες εταιρείες, μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά αποτελέσματα όταν το ύψος των ιδίων κεφαλαίων είναι χαμηλό (π.χ. Foodlink, Vidavo κ.λπ.).

Σε ό,τι αφορά τις κερδοφόρες εισηγμένες εταιρείες του Euronext Athens, με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, η μέση αποδοτικότητα επί των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο πολύ ικανοποιητικό 13,94%.

Πολύ υψηλές είναι οι επιδόσεις εταιρειών όπως η DotSoft (43,85%), ο ΟΤΕ (34,4%), η Mermeren Kombinat (32,5%), ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (30%), η Αεροπορία Αιγαίου (29,6%), η TREK Development (28,48%), η Ιλυδα (27,45%), η Coca-Cola HBC (24,5%), η ΕΧΑΕ (24,4%), η Mevaco (24,26%), η γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ (23,05%), η Αvaχ (22,89%) και η Cenergy (21,93%).

Σημαντικές επιδόσεις καταγράφουν η Μοτοδυναμική (21,47%), η European Innovative Solutions (21,38%), η ΕΚΤΕΡ (20,46%), η Performance Technologies (20,45%), η Jumbo (20,32%), η Real Consulting (20,26%), η Motor Oil (19,4%), ο ΟΛΠ (19,7%), ο Παπουτσάνης (17,3%), η Εβροφάρμα (17,07%) κ.ά.

Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2025

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ. Οι εταιρείες κατατάσσονται με βάση τον δείκτη ROE.

Εταιρείες με ROE άνω του 20%

Εταιρεία Καθαρά κέρδη 2025 Καθαρά κέρδη 2024 Ίδια κεφάλαια ROE Μπήτρος 138.800 -19.400 13.483 1029,44% Δούρος 4.868 -1.296 2.234 217,91% Σπύρου 2.909 -325 3.021 96,29% Euroxx 13.534 3.934 28.534 47,43% Foodlink 1.170 824 2.540 46,06% Alpha Trust Συμ/χών 4.651 1.647 10.585 43,94% DotSoft 6.545 2.852 14.925 43,85% Ελλάκτωρ 152.100 57.400 438.000 34,73% ΟΤΕ 726.000 616.500 2.110.900 34,39% Vidavo 593 -30 1.814 32,69% Mermeren Kombinat 12.568 14.850 38.660 32,51% Διεθ. Αερ. Αθηνών 207.300 235.900 690.535 30,02% Αερ/ρία Αιγαίου 147.800 129.900 499.400 29,60% TREK Development 1.311 581 4.603 28,48% Ίλυδα 4.428 3.820 16.130 27,45% Coca-Cola 940.400 820.600 3.844.600 24,46% ΕΧΑΕ 31.600 17.300 129.438 24,41% Mevaco 10.078 5.048 41.539 24,26% ΚΡΙ-ΚΡΙ 34.110 34.550 148.013 23,05% Αvaχ 48.000 34.000 209.663 22,89% Cenergy 193.525 139.400 882.281 21,93% Μοτοδυναμική 9.656 9.741 44.968 21,47% EIS 1.661 2.040 7.768 21,38% ΕΚΤΕΡ 11.404 9.404 55.743 20,46% Performance 7.275 5.047 35.571 20,45% Jumbo 320.309 320.096 1.576.372 20,32% Real Consulting 4.547 2.674 22.445 20,26%

Εταιρείες με ROE από 10% έως 20%

Εταιρεία Καθαρά κέρδη 2025 Καθαρά κέρδη 2024 Ίδια κεφάλαια ROE Motor Oil 650.807 287.314 3.355.941 19,39% ΟΛΠ 86.152 87.459 447.216 19,26% Παπουτσάνης 6.215 5.273 35.918 17,30% Εβροφάρμα 3.526 2.280 20.657 17,07% Dimand 33.900 37.000 206.100 16,45% Interlife 27.770 11.770 169.120 16,42% Premia Properties 45.500 40.900 279.300 16,29% Profile 6.400 5.600 40.268 15,89% ΟΛΘ 30.800 28.000 208.272 14,79% ΕΛΒΕ Ενδυμάτων 3.046 1.160 20.811 14,64% BriQ Properties 25.266 28.429 173.731 14,54% Moda Bagno 4.066 3.526 28.234 14,40% Αττικές Εκδόσεις 1.599 1.419 11.157 14,33% Autohellas 80.045 84.892 567.039 14,12% Λάμψα 19.220 21.136 138.346 13,89% Fourlis 30.304 19.956 218.806 13,85% Quest 47.972 49.113 347.104 13,82% AS Company 5.752 4.210 42.015 13,69% Alter Ego Media 19.700 10.700 143.987 13,68% Sarantis 53.100 46.000 401.467 13,23% Δάιος Πλαστικά 9.882 7.443 75.722 13,05% Αλουμύλ 17.640 14.932 139.233 12,67% Πετρόπουλος 7.898 9.439 63.073 12,52% Τιτάν 236.300 289.200 1.954.427 12,09% Καρέλιας 103.278 112.814 856.457 12,06% Austriacard 16.200 19.200 135.900 11,92% Trade Estates 39.910 24.036 340.004 11,74% Doppler 272 -487 2.328 11,68% Fais Group 13.260 13.666 117.323 11,30% Lavipharm 5.990 8.979 56.421 10,62% Μπλε Κέδρος 13.402 9.055 127.471 10,51% Παΐρης 429 347 4.111 10,44% Metlen 314.000 615.000 3.012.424 10,42% Alpha Real Estate 7.519 8.961 72.741 10,34% Aktor Holdings 41.000 25.000 399.000 10,28%

Εταιρείες με ROE από 6% έως κάτω από 10%

Εταιρεία Καθαρά κέρδη 2025 Καθαρά κέρδη 2024 Ίδια κεφάλαια ROE Μύλοι Σαραν/λου 344 -110 3.527 9,75% Viohalco 255.393 161.092 2.663.124 9,59% ElvalHalcor 103.437 103.209 1.080.570 9,57% Ideal 26.100 16.400 277.083 9,42% QNR 630 320 6.744 9,34% Γενική Εμπορίου 2.837 1.595 31.164 9,10% Medicon Hellas 1.732 1.313 19.468 8,90% Trastor 36.300 33.400 415.301 8,74% Space Hellas 2.769 1.849 32.567 8,50% Softweb 189 264 2.230 8,48% Flexopack 11.217 10.675 139.510 8,04% Πλαστικά Κρήτης 35.804 41.593 452.165 7,92% ΑΔΜΗΕ 63.100 75.100 799.000 7,90% ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ 147.300 99.500 1.976.684 7,45% Noval 40.993 47.264 554.898 7,39% ΔΕΗ 450.000 360.000 6.140.000 7,33% Unibios 1.493 1.026 21.267 7,02% Lamda Dev/ment 90.500 46.300 1.304.046 6,94% Πλαστικά Θράκης 18.773 10.363 272.071 6,90% Revoil 2.450 730 36.191 6,77% Bιoκαρπέτ 3.271 309 50.407 6,49% Hellenic Energy 173.000 60.000 2.671.892 6,47% Orilina 10.718 6.799 166.390 6,44% Έλαστρον 5.560 -532 86.958 6,39% Λανακάμ 621 286 9.948 6,24%

Εταιρείες με ROE κάτω από 6%