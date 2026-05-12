Ποιες είναι οι αποδοτικότερες εισηγμένες του Χρηματιστηρίου [πίνακας]

Ο δείκτης ROE παρουσιάζει πόσα καθαρά κέρδη παράγει κάθε εταιρεία για τα ίδια κεφάλαιά της. Τι αποκαλύπτει με βάση τα αποτελέσματα του 2025. Τι σημαίνει για τους επενδυτές και γιατί χρειάζεται προσεκτική ανάγνωση.

Δημοσιεύθηκε: 12 Μαΐου 2026 - 07:29

Ο δείκτης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity, ROE) δείχνει το πόσο ικανοποιητικά αξιοποιεί η διοίκηση μιας εταιρείας τα χρήματα που έχουν καταβάλει σε αυτή οι μέτοχοί της. Για παράδειγμα ένας δείκτης ROE ίσος με 10% σημαίνει ότι η εταιρεία επιτυγχάνει καθαρή κερδοφορία ύψους δέκα ευρώ για κάθε εκατό ευρώ ιδίων κεφαλαίων. Οσο υψηλότερη είναι η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη, τόσο πιο χαρούμενοι πρέπει να είναι οι μέτοχοι, όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες θεωρούνται σταθεροί.

Η αποδοτικότητα επί των ιδίων κεφαλαίων είναι ικανοποιητική όταν υπερβαίνει το άθροισμα:

  1. της απόδοσης των επενδύσεων μηδενικού κινδύνου (risk free rate), όπως για παράδειγμα των καταθέσεων και των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου,
  2. του ρίσκου της ρευστότητας που αναλαμβάνει ο μέτοχος και
  3. του βαθμού κινδύνου της συγκεκριμένης εταιρείας. Γενικότερα, στις μέρες μας, ένας δείκτης ROE που υπερβαίνει το 6%-8% θεωρείται ικανοποιητικός.

Οπως κάθε δείκτης, έτσι και ο ROE δεν στερείται μειονεκτημάτων, καθώς δεν συνεκτιμά τις προοπτικές κάθε εταιρείας, επηρεάζεται από έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα (π.χ. στον παρατιθέμενο πίνακα οι περιπτώσεις των Μπήτρος, Δούρος, Σπύρου, Μύλοι Σαραντόπουλου, Ελλάκτωρ), δεν αξιολογεί τις ζημιογόνες εταιρείες, μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά αποτελέσματα όταν το ύψος των ιδίων κεφαλαίων είναι χαμηλό (π.χ. Foodlink, Vidavo κ.λπ.).

Σε ό,τι αφορά τις κερδοφόρες εισηγμένες εταιρείες του Euronext Athens, με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, η μέση αποδοτικότητα επί των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο πολύ ικανοποιητικό 13,94%.

Πολύ υψηλές είναι οι επιδόσεις εταιρειών όπως η DotSoft (43,85%), ο ΟΤΕ (34,4%), η Mermeren Kombinat (32,5%), ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (30%), η Αεροπορία Αιγαίου (29,6%), η TREK Development (28,48%), η Ιλυδα (27,45%), η Coca-Cola HBC (24,5%), η ΕΧΑΕ (24,4%), η Mevaco (24,26%), η γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ (23,05%), η Αvaχ (22,89%) και η Cenergy (21,93%).

Σημαντικές επιδόσεις καταγράφουν η Μοτοδυναμική (21,47%), η European Innovative Solutions (21,38%), η ΕΚΤΕΡ (20,46%), η Performance Technologies (20,45%), η Jumbo (20,32%), η Real Consulting (20,26%), η Motor Oil (19,4%), ο ΟΛΠ (19,7%), ο Παπουτσάνης (17,3%), η Εβροφάρμα (17,07%) κ.ά.

Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2025

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ. Οι εταιρείες κατατάσσονται με βάση τον δείκτη ROE.

Εταιρείες με ROE άνω του 20%

ΕταιρείαΚαθαρά κέρδη 2025Καθαρά κέρδη 2024Ίδια κεφάλαιαROE
Μπήτρος138.800-19.40013.4831029,44%
Δούρος4.868-1.2962.234217,91%
Σπύρου2.909-3253.02196,29%
Euroxx13.5343.93428.53447,43%
Foodlink1.1708242.54046,06%
Alpha Trust Συμ/χών4.6511.64710.58543,94%
DotSoft6.5452.85214.92543,85%
Ελλάκτωρ152.10057.400438.00034,73%
ΟΤΕ726.000616.5002.110.90034,39%
Vidavo593-301.81432,69%
Mermeren Kombinat12.56814.85038.66032,51%
Διεθ. Αερ. Αθηνών207.300235.900690.53530,02%
Αερ/ρία Αιγαίου147.800129.900499.40029,60%
TREK Development1.3115814.60328,48%
Ίλυδα4.4283.82016.13027,45%
Coca-Cola940.400820.6003.844.60024,46%
ΕΧΑΕ31.60017.300129.43824,41%
Mevaco10.0785.04841.53924,26%
ΚΡΙ-ΚΡΙ34.11034.550148.01323,05%
Αvaχ48.00034.000209.66322,89%
Cenergy193.525139.400882.28121,93%
Μοτοδυναμική9.6569.74144.96821,47%
EIS1.6612.0407.76821,38%
ΕΚΤΕΡ11.4049.40455.74320,46%
Performance7.2755.04735.57120,45%
Jumbo320.309320.0961.576.37220,32%
Real Consulting4.5472.67422.44520,26%

Εταιρείες με ROE από 10% έως 20%

ΕταιρείαΚαθαρά κέρδη 2025Καθαρά κέρδη 2024Ίδια κεφάλαιαROE
Motor Oil650.807287.3143.355.94119,39%
ΟΛΠ86.15287.459447.21619,26%
Παπουτσάνης6.2155.27335.91817,30%
Εβροφάρμα3.5262.28020.65717,07%
Dimand33.90037.000206.10016,45%
Interlife27.77011.770169.12016,42%
Premia Properties45.50040.900279.30016,29%
Profile6.4005.60040.26815,89%
ΟΛΘ30.80028.000208.27214,79%
ΕΛΒΕ Ενδυμάτων3.0461.16020.81114,64%
BriQ Properties25.26628.429173.73114,54%
Moda Bagno4.0663.52628.23414,40%
Αττικές Εκδόσεις1.5991.41911.15714,33%
Autohellas80.04584.892567.03914,12%
Λάμψα19.22021.136138.34613,89%
Fourlis30.30419.956218.80613,85%
Quest47.97249.113347.10413,82%
AS Company5.7524.21042.01513,69%
Alter Ego Media19.70010.700143.98713,68%
Sarantis53.10046.000401.46713,23%
Δάιος Πλαστικά9.8827.44375.72213,05%
Αλουμύλ17.64014.932139.23312,67%
Πετρόπουλος7.8989.43963.07312,52%
Τιτάν236.300289.2001.954.42712,09%
Καρέλιας103.278112.814856.45712,06%
Austriacard16.20019.200135.90011,92%
Trade Estates39.91024.036340.00411,74%
Doppler272-4872.32811,68%
Fais Group13.26013.666117.32311,30%
Lavipharm5.9908.97956.42110,62%
Μπλε Κέδρος13.4029.055127.47110,51%
Παΐρης4293474.11110,44%
Metlen314.000615.0003.012.42410,42%
Alpha Real Estate7.5198.96172.74110,34%
Aktor Holdings41.00025.000399.00010,28%

Εταιρείες με ROE από 6% έως κάτω από 10%

ΕταιρείαΚαθαρά κέρδη 2025Καθαρά κέρδη 2024Ίδια κεφάλαιαROE
Μύλοι Σαραν/λου344-1103.5279,75%
Viohalco255.393161.0922.663.1249,59%
ElvalHalcor103.437103.2091.080.5709,57%
Ideal26.10016.400277.0839,42%
QNR6303206.7449,34%
Γενική Εμπορίου2.8371.59531.1649,10%
Medicon Hellas1.7321.31319.4688,90%
Trastor36.30033.400415.3018,74%
Space Hellas2.7691.84932.5678,50%
Softweb1892642.2308,48%
Flexopack11.21710.675139.5108,04%
Πλαστικά Κρήτης35.80441.593452.1657,92%
ΑΔΜΗΕ63.10075.100799.0007,90%
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ147.30099.5001.976.6847,45%
Noval40.99347.264554.8987,39%
ΔΕΗ450.000360.0006.140.0007,33%
Unibios1.4931.02621.2677,02%
Lamda Dev/ment90.50046.3001.304.0466,94%
Πλαστικά Θράκης18.77310.363272.0716,90%
Revoil2.45073036.1916,77%
Bιoκαρπέτ3.27130950.4076,49%
Hellenic Energy173.00060.0002.671.8926,47%
Orilina10.7186.799166.3906,44%
Έλαστρον5.560-53286.9586,39%
Λανακάμ6212869.9486,24%

Εταιρείες με ROE κάτω από 6%

ΕταιρείαΚαθαρά κέρδη 2025Καθαρά κέρδη 2024Ίδια κεφάλαιαROE
Optronics99-2581.6715,92%
Μύλοι Λούλη5.6107.170110.1345,09%
ΕΛΤΟΝ Χημικά3.4012.58169.7874,87%
Intracom16.6691.400360.6524,62%
ΕΥΑΘ7.7065.856186.4444,13%
Μουζάκης1.479-6037.2233,97%
Centric1.47566537.2973,95%
ΣΙΔΜΑ608-3.83215.4193,94%
Λογισμός2302166.4143,59%
Μινέρβα147814.4933,27%
MIG4.3006.400132.8003,24%
CNL Capital2483808.2872,99%
Δομική Κρήτης40810013.6662,99%
Mediterra Hellas1294655.1732,49%
Europa Holdings4.53310.067192.4262,36%
Interwood289-48214.2992,02%
Τεχν. Ολυμπιακή3.6736.304187.9361,95%
Βογιατζόγλου21656018.9471,14%
Prodea10.374124.5441.383.5160,75%
Αφοί Κορδέλλου87-81421.7290,40%
Qualco23415.28698.1960,24%
Ελινόιλ909.84880.7920,11%

