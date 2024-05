Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Υστερεί στην ισότητα των φύλων η Ελλάδα στην ΕΕ

«Η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ως προς την ισότητα των φύλων, παρά την πρόοδο που έχει διαχρονικά σημειωθεί. Ο δείκτης για την ισότητα των φύλων το 2023, ανήλθε σε 58 μονάδες για την Ελλάδα (από 100) έναντι 70,2 μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 79,3 μέσο όρο στις τρεις χώρες με την καλύτερη επίδοση στον δείκτη (Σουηδία, Δανία και Ολλανδία), γεγονός με σημαντικές οικονομικές προεκτάσεις καθότι παραμένει αναξιοποίητο σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού της χώρας».

Τα παραπάνω ανέφερε η Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου στο συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς “Climate in the Center of Economy”.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία παρέμβασης: