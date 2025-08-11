Ανεξέλεγκτη εξάπλωση της «ευλογιάς» των αιγοπροβάτων καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

«Η ελληνική αιγοπροβατοτροφία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
«Εδώ και 15 μήνες, η ευλογιά των αιγοπροβάτων εξαπλώνεται ραγδαία, προκαλώντας τεράστιες απώλειες ζωικού κεφαλαίου, οικονομική ασφυξία στους παραγωγούς και σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή φέτας – ενός εθνικού προϊόντος με ΠΟΠ και υψηλή εξαγωγική αξία.
Η κυβέρνηση, αντί να δράσει αποφασιστικά, επιδεικνύει εγκληματική αδράνεια και ανικανότητα:
- Δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά μέτρα ανάσχεσης και εκρίζωσης της νόσου.
- Δεν λειτουργεί αξιόπιστα η κτηνιατρική βάση δεδομένων για την αποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας των νοσημάτων επείγουσας παρέμβασης και των ζωονόσων.
- Δεν γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι και αστυνόμευση στη διακίνηση ζώων και ζωοτροφών.
- Οι αποζημιώσεις στους πληγέντες κτηνοτρόφους είναι καθυστερημένες και ανεπαρκείς.
Η υποστελεχωμένη , -με ευθύνη της κυβέρνησης- κτηνιατρική υποδομή της xώρας, αποδείχθηκε «τρύπια» και ανεπαρκής, με καθυστερημένες παρεμβάσεις και ελλιπείς μηχανισμούς ελέγχου.
Η ευλογιά έχει ήδη πλήξει κρίσιμες παραγωγικές ζώνες σε όλη τη χώρα: Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα. Τις τελευταίες ημέρες, η νόσος εξαπλώνεται και σε νέες περιοχές των παραπάνω Περιφερειών, προκαλώντας νέες απώλειες ζωικού κεφαλαίου.
Απαιτούμε άμεσα:
- Ενεργοποίηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την ανάσχεση της ευλογιάς.
- Ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με προσωπικό και μέσα.
- Αξιόπιστη παρακολούθηση και καταγραφή των μετακινήσεων ζώων.
- Άμεση και πλήρη αποζημίωση των πληγέντων.
- Στήριξη των παραγωγών για την ανασύσταση των μονάδων τους.
- Διασφάλιση της παραγωγής φέτας και της εξαγωγικής της δυναμικής.
Η ελληνική κτηνοτροφία δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Από τις 22 Ιουλίου 2025, αναμένουμε την επίσημη απάντηση της κυβέρνησης στην ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σχετικά με την κατάρρευση της ελληνικής κτηνοτροφίας λόγω της ανεπαρκούς αντιμετώπισης των ζωονόσων.
Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να μεταθέτει τις ευθύνες στις Περιφέρειες και να αναλάβει τις δικές της, πριν η κρίση καταστεί μη αναστρέψιμη», καταλήγει η ανακοίνωση.