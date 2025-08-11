Ανεξέλεγκτη εξάπλωση της «ευλογιάς» των αιγοπροβάτων καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

«Η ελληνική αιγοπροβατοτροφία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

«Εδώ και 15 μήνες, η ευλογιά των αιγοπροβάτων εξαπλώνεται ραγδαία, προκαλώντας τεράστιες απώλειες ζωικού κεφαλαίου, οικονομική ασφυξία στους παραγωγούς και σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή φέτας – ενός εθνικού προϊόντος με ΠΟΠ και υψηλή εξαγωγική αξία.

Η κυβέρνηση, αντί να δράσει αποφασιστικά, επιδεικνύει εγκληματική αδράνεια και ανικανότητα:

Δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά μέτρα ανάσχεσης και εκρίζωσης της νόσου.

Δεν λειτουργεί αξιόπιστα η κτηνιατρική βάση δεδομένων για την αποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας των νοσημάτων επείγουσας παρέμβασης και των ζωονόσων.

Δεν γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι και αστυνόμευση στη διακίνηση ζώων και ζωοτροφών.

Οι αποζημιώσεις στους πληγέντες κτηνοτρόφους είναι καθυστερημένες και ανεπαρκείς.

Η υποστελεχωμένη , -με ευθύνη της κυβέρνησης- κτηνιατρική υποδομή της xώρας, αποδείχθηκε «τρύπια» και ανεπαρκής, με καθυστερημένες παρεμβάσεις και ελλιπείς μηχανισμούς ελέγχου.

Η ευλογιά έχει ήδη πλήξει κρίσιμες παραγωγικές ζώνες σε όλη τη χώρα: Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα. Τις τελευταίες ημέρες, η νόσος εξαπλώνεται και σε νέες περιοχές των παραπάνω Περιφερειών, προκαλώντας νέες απώλειες ζωικού κεφαλαίου.

Απαιτούμε άμεσα:

Ενεργοποίηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την ανάσχεση της ευλογιάς.

για την ανάσχεση της ευλογιάς. Ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με προσωπικό και μέσα.

Αξιόπιστη παρακολούθηση και καταγραφή των μετακινήσεων ζώων.

Άμεση και πλήρη αποζημίωση των πληγέντων.

Στήριξη των παραγωγών για την ανασύσταση των μονάδων τους.

Διασφάλιση της παραγωγής φέτας και της εξαγωγικής της δυναμικής.

Η ελληνική κτηνοτροφία δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Από τις 22 Ιουλίου 2025, αναμένουμε την επίσημη απάντηση της κυβέρνησης στην ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σχετικά με την κατάρρευση της ελληνικής κτηνοτροφίας λόγω της ανεπαρκούς αντιμετώπισης των ζωονόσων.

Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να μεταθέτει τις ευθύνες στις Περιφέρειες και να αναλάβει τις δικές της, πριν η κρίση καταστεί μη αναστρέψιμη», καταλήγει η ανακοίνωση.