Ποιες είναι οι... προτιμώμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων διενεργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, με τις παραβάσεις για τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας να καταγράφουν συνεχή αύξηση.

Καθ’ όλη τη θερινή περίοδο, οι έλεγχοι επικεντρώνονται και στην προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση, ιδιαίτερα σε υπαίθριες εργασίες. Από την αρχή του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.100 έλεγχοι για το θέμα αυτό, με στόχο την πρόληψη φαινομένων εξουθένωσης και κινδύνων για την υγεία.

Τα στοιχεία δείχνουν σταθερή αύξηση των ελέγχων: το 2023 πραγματοποιήθηκαν 73.579, το 2024 αυξήθηκαν σε 79.207, ενώ στο επτάμηνο Ιανουάριος – Ιούλιος του 2025 καταγράφηκαν ήδη 46.042 έλεγχοι, με 9.631 κυρώσεις και πρόστιμα συνολικού ύψους 27,1 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, αυξάνονται και οι παραβάσεις που σχετίζονται με την χρήση της Ψηφιακής Κάρτας, ενδεικτικό του μεγέθους του προβλήματος που εντοπίζεται στην αγορά εργασίας, με την καταγραφή του ωραρίου και των υπερωριών στον ιδιωτικό τομέα.

Τα στοιχεία του Ιουλίου από τους ελέγχους που διεξήγαγαν τα κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας (ΑΑΕΕ), δείχνουν ότι οι παραβάσεις για Ψηφιακή Κάρτα, σε σχέση με όλες που αφορούν εργασιακές σχέσεις, έρχονται πρώτες σε καταγραφή. Είναι μάλιστα, και σημαντικά αυξημένες.

Αναλυτικά, οι 287 παραβάσεις για κακή εφαρμογή Ψηφιακής Κάρτας που καταγράφηκαν τον Ιούλιο είναι αυξημένες κατά 61,11% σε σχέση με τις 184 που είχαν προκύψει τον αμέσως προηγούμενο μήνα, Ιούνιο (+103 παραβάσεις). Μόνο τον Ιανουάριο είχαν εντοπιστεί τόσο πολλές παραβάσεις (268), ενώ όλους τους υπόλοιπους μήνες ήταν σημαντικά λιγότερες.

Η επίδραση του τουρισμού και της εστίασης στην αύξηση των παραβάσεων για χρήση Ψηφιακής Κάρτας θεωρείται δεδομένη, καθώς άλλωστε, από τον Μάρτιο και μετά έχουν επίσημα ενταχθεί και οι δύο αυτοί κλάδοι στη διαδικασία καταγραφής σε «πραγματικό χρόνο» του καθημερινού ωραρίου εργασίας, μέσω Ψηφιακής Κάρτας. Έτσι, διαπιστώνεται ότι από τις 144 παραβάσεις που καταγράφηκαν τον Μάιο, η ΑΑΕΕ εντόπισε 184 τον Ιούνιο και 287 τον Ιούλιο, αριθμός που συνιστά διπλασιασμό τους, εντός διμήνου.

Από τα υπόλοιπα στοιχεία που προκύπτουν από τους ελέγχους του ΣΕΠΕ διαπιστώνονται τα εξής:

Τον Ιούλιο διενεργήθηκαν 7.685 έλεγχοι, καταγράφηκαν 1.489 παραβάσεις (ποσοστό 19,37%) και επιβλήθηκαν πρόστιμα 4.464.810 ευρώ.

(ποσοστό 19,37%) και επιβλήθηκαν πρόστιμα 4.464.810 ευρώ. Μόνο για ζητήματα εργασιακών σχέσεων οι έλεγχοι ήταν 4.222, οι παραβάσεις 1.009 (ποσοστό 23,89%) και τα πρόστιμα 3.248.010 ευρώ.

οι έλεγχοι ήταν 4.222, οι παραβάσεις 1.009 (ποσοστό 23,89%) και τα πρόστιμα 3.248.010 ευρώ. -Ανά είδος παράβασης, οι 287 της Ψηφιακής Κάρτας απέφεραν πρόστιμα ύψους 1.259.000.

απέφεραν πρόστιμα ύψους 1.259.000. Ακολουθούν οι Πίνακες Προσωπικού με 160 παραβάσεις και πρόστιμα 296.320 ευρώ. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη παράβαση υποκρύπτει υπέρβαση ωραρίου εργασίας.

Το επτάμηνο

Σωρευτικά, στο επτάμηνο του τρέχοντος έτους, διενεργήθηκαν 46.042 έλεγχοι, καταγράφηκαν 9.631 παραβάσεις (ποσοστό 20,91%) και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 27.105.542 ευρώ. Μόνο από την Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, πραγματοποιήθηκαν 25.316 έλεγχοι, εντοπίστηκαν 6.821 παραβάσεις και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανήλθαν στα 22.449.164 ευρώ.

Αντίστοιχα, για ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, πραγματοποιήθηκαν 16.840 έλεγχοι από την αρμόδια Επιθεώρηση, που απέφεραν 2.329 παραβάσεις (ποσοστό 13,83%) και 2.885.190 ευρώ σε πρόστιμα.

Οι περισσότερες παραβάσεις την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου της τρέχουσας χρονιάς, αφορούσαν τους Πίνακες Προσωπικού (1.514 παραβάσεις, 3.410.800 ευρώ πρόστιμα). Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Ψηφιακή Κάρτα (1.371 παραβάσεις, 5.152.600 ευρώ πρόστιμα).