Ημαθία: Χρηματοδότηση €1,5 εκατ. για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Νάουσας

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 23:17

Την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 1,5 εκ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για την υλοποίηση του έργου ανάπλασης της κεντρικής πλατείας της Νάουσας, ανακοίνωσε ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Η δράση, η οποία εντάχθηκε σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχει στόχο στην απόδοση του δημόσιου χώρου στους δημότες και επισκέπτες, δημιουργώντας έναν σύγχρονο, ασφαλή και φιλόξενο χώρο οικονομικής, ψυχαγωγικής και τουριστικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπονται η αύξηση του κοινόχρηστου χώρου, η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση με νέα δάπεδα, φωτισμό, πράσινο και αστικό εξοπλισμό, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και η βελτίωση της θερμικής άνεσης, καθώς και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας για όλους. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία μνημειακού τοπόσημου που θα αναδεικνύει τη συνύπαρξη Αριστοτέλη και Μεγάλου Αλέξανδρου.

«Η συγκεκριμένη δράση έρχεται να λειτουργήσει απολύτως συμπληρωματικά με το ήδη εξελισσόμενο έργο του Open Mall και ο βασικός στόχος είναι να δημιουργήσουμε έναν δημόσιο χώρο, ο οποίος να έχει τα χαρακτηριστικά της άνεσης, της λειτουργικότητας, της προσβασιμότητας και της αισθητικής αναβάθμισης. Η νέα πλατεία θα έχει επίσης και ένα ειδικό χαρακτηριστικό: την παρουσίαση, σε κεντρικό σημείο και σε περίοπτη θέση, του συμπλέγματος των δυο σπουδαίων προσωπικοτήτων του αρχαίου ελληνικού κόσμου που ξεκίνησαν από την περιοχή μας, του Αριστοτέλη και του Μέγα Αλεξάνδρου», δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης.

