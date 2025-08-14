Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Οι πληγέντες στις πρόσφατες πυρκαγιές θα έχουν τη στήριξη των τραπεζών

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Οι τράπεζες μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ανακοινώνουν ότι, και στην παρούσα δύσκολη συγκυρία, που προκλήθηκε από τις πρόσφατες πυρκαγιές, θα σταθούν στο πλευρό επιχειρήσεων, αλλά και φυσικών προσώπων που επλήγησαν.

Οι πληγέντες στις πρόσφατες πυρκαγιές θα έχουν τη στήριξη των ελληνικών τραπεζών, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) στην ιστοσελίδα της.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Σε συνέχεια των μέτρων στήριξης που εξήγγειλε η Ελληνική Κυβέρνηση, οι τράπεζες μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ανακοινώνουν ότι, και στην παρούσα δύσκολη συγκυρία, που προκλήθηκε από τις πρόσφατες πυρκαγιές, θα σταθούν στο πλευρό επιχειρήσεων, αλλά και φυσικών προσώπων που επλήγησαν. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την τράπεζά τους, για την υποβολή των σχετικών αιτημάτων τους».

