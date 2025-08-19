#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Οριακά αυξήθηκε ο τζίρος των επιχειρήσεων το 2ο τρίμηνο

Καλύτερη η εικόνα τον Ιούνιο καθώς τα έσοδα τρέχουν με +6,3%, όταν για το σύνολο του δεύτερου τριμήνου ο ρυθμός περιορίζεται στο 1,3%.

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 12:12

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 123.779.905 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, που είχε ανέλθει σε 122.214.629 χιλ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία κατά 15,0%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίηση, κατά 0,9%.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2025 ανήλθε σε 36.517.115 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,3% σε σχέση με τον Ιούνιο 2024, που είχε ανέλθει 34.346.414 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές, κατά 23,6%, ενώ τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 0,1%.

