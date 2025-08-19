ΤτΕ: Πρωτογενές πλεόνασμα 7,2 δισ. ευρώ στο επτάμηνο

Πλεόνασμα ύψους 1.859 εκατ. ευρώ παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα Τρίτη (19/8) η Τράπεζα της Ελλάδος. Την αντίστοιχη περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα, είχε καταγραφεί πλεόνασμα ύψους 338 εκατ. ευρώ.

Κατά το επτάμηνο του τρέχοντος έτους, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 40.827 εκατ. ευρώ, από 37.523 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 36.645 εκατ. ευρώ, από 34.256 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.

Αναφορικά με το πρωτογενές ταμειακό πλεόνασμα, αυτό διαμορφώθηκε στα 7.218 εκατ. ευρώ, από 5.531 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουάριος-Ιούλιος 2024.

Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση (εκατ. ευρώ)