Β. Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι αδιαπραγμάτευτη»

Με αφορμή τη μη τήρηση των κανόνων φόρτωσης οχημάτων σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο ανοικτού τύπου την 18 Αυγούστου 2025, σε πορθμειακή γραμμή της Πελοποννήσου, η αρμόδια Λιμενική Αρχή εκκίνησε άμεσα τη διαδικασία επιβολής χρηματικού προστίμου στον Πλοίαρχο και στον υπεύθυνο φόρτωσης του πλοίου, για παράβαση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα για την ασφαλή φόρτωση οχημάτων.

Τα πρόστιμα στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να ανέλθουν, αναλόγως της βαρύτητας κάθε περίπτωσης, σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, σημειώνει ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν αυστηρές συστάσεις προς τον Πλοίαρχο, καθώς δεν έλαβε την κατάλληλη μέριμνα για την ασφαλή φόρτωση και στοιβασία των οχημάτων στον χώρο του γκαράζ και για την απομάκρυνση των επιβατών από τα οχήματά τους κατά τη διάρκεια του διάπλου.

Ταυτόχρονα, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Β. Κικίλια και εντολή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναυάρχου Λ.Σ. Τρ. Κοντιζά, εντατικοποιούνται περαιτέρω οι έλεγχοι, ιδίως στα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 29.000 έλεγχοι που σχετίζονται με την ασφάλεια φόρτωσης πλοίων και επιβατών, έχουν βεβαιωθεί 302 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί χρηματικά πρόστιμα που ξεπερνούν συνολικά τις 100.000 ευρώ.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε: «Η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η νομοθεσία θα τηρείται απαρέγκλιτα και όσοι αδιαφορούν για τους κανόνες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με κυρώσεις» .