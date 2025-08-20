Ανακαλεί πλαστική κουτάλα ο ΕΦΕΤ, τι εντόπισε

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν.

Δημοσιεύθηκε: 20 Αυγούστου 2025 - 14:26

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Παρακολούθησης Παραγόντων Ασφάλειας των Τροφίμων του έτους 2025 – Επίσημος Έλεγχος των Υλικών και Αντικειμένων που Προορίζονται να Έρθουν σε Επαφή με τα Τρόφιμα", σε συνεργασία με την Β ́ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε., διενήργησε δειγματοληψία σε προϊόν πλαστική κουτάλα πολυαμιδίου μαύρου χρώματος και μήκους 30 cm με την εμπορική ονομασία «Black Nylon Utensils 12 Solid spoon – ΚΟΥΤΑΛΑ ΡΑΓΟΥ NYLON 30 CM».

Το δείγμα βρέθηκε Μη Κανονικό επειδή διαπιστώθηκε μετανάστευση πρωτοταγών αρωματικών αμινών σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικά επιτρεπόμενο όριο για τη χρήση της σε επαφή με τρόφιμα. Το εν λόγω προϊόν διατέθηκε από την επιχείρηση ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, που βρίσκεται στα Ιωάννινα, η οποία το προμηθεύτηκε από την εταιρεία Γ. ΤΑΧΜΙΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε., που βρισκεται στην Αθήνα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε από τις εν λόγω επιχειρήσεις την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το χρησιμοποιήσουν.

 

