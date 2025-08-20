Κατά 6,2% μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο

Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Ιούλιο 2025, ανήλθε σε 795.588 άτομα, καταγράφοντας μείωση κατά 53.014 άτομα (-6,2%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και αύξηση κατά 41.263 άτομα (5,5%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα τον Ιούνιο του 2025.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Ιούλιο 2025 ανήλθε σε 110.948 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 28.176 άτομα (-20,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούλιο 2024 και αύξηση κατά 14.312 άτομα (14,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα τον Ιούνιο του 2025.

Από αυτά 426.724 (ποσοστό 53,6%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 368.864 (ποσοστό 46,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 247.143 άτομα (ποσοστό 31,1%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 548.445 άτομα (ποσοστό 68,9%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 253.364 άτομα (ποσοστό 31,8%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας[1] εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 359.845 άτομα (ποσοστό 45,2%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 282.275 άτομα (ποσοστό 35,5%) και 159.424 άτομα (ποσοστό 20,0%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2], για τον μήνα Ιούλιο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 110.948 άτομα, από τα οποία οι 104.211 (ποσοστό 93,9%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 6.737 (ποσοστό 6,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 42.287 (ποσοστό 38,1%) και οι γυναίκες σε 68.661 (ποσοστό 61,9%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 94.984 (ποσοστό 85,6%) είναι κοινοί, 1.734 (ποσοστό 1,6%) είναι οικοδόμοι, 6.737 (ποσοστό 6,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 950 (ποσοστό 0,9%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 6.486 (ποσοστό 5,8%) είναι εκπαιδευτικοί και 57 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

[1]Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται και η Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.

[2]Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.