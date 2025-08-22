Αμμουλιανή, Σύμη, Χάλκη αποκτούν πρόσβαση στον Αναπτυξιακό

Σε σειρά τροποποιήσεων σε τρία καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022, προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και στα τρία καθεστώτα («Μεγάλες Επενδύσεις», «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» και «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα») παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 10 Οκτωβρίου 2025, ενώ εισάγονται νέοι όροι για τη διασφάλιση της φερεγγυότητας και της ωριμότητας των επενδυτικών σχεδίων.

Στο καθεστώς «Μεγάλες Επενδύσεις» και συγκεκριμένα στα logistics, το πλαίσιο γίνεται πιο ευέλικτο. Οι όμιλοι που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας πλέον μπορούν να εξυπηρετούν έως και 30% των υπηρεσιών τους σε συνδεδεμένες εταιρείες χωρίς να αποκλείονται από επιδοτήσεις. Αυτό πρακτικά διευκολύνει ομίλους που αναπτύσσουν νέα κέντρα logistics, να αξιοποιήσουν τα καθεστώτα στήριξης για αποθήκες, τηλεματικών συστημάτων και αυτοματοποιημένα hubs.

Παράλληλα, το ανώτατο ύψος ενίσχυσης για μη περιφερειακές δαπάνες καθορίζεται στο 1 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και έως το 10% του συνολικού ποσού ενίσχυσης για τις επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, ενώ η συμμετοχή με ίδια κεφάλαια θα πρέπει να αποδεικνύεται με τραπεζική βεβαίωση ότι τα διαθέσιμα υφίστανται τη στιγμή της αίτησης.

Ορισμένα όρια ενισχύσεων στο συγκεκριμένο καθεστώς αυξάνονται, όπως για παράδειγμα η κάλυψη δαπανών που μπορεί να φτάσει πλέον έως και το 100% σε συγκεκριμένες κατηγορίες, ενώ άλλες ανεβαίνουν από 15% στο 50%.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις έγιναν και στο καθεστώς «Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης». Και εδώ η προθεσμία αιτήσεων μετατέθηκε για τις 10 Οκτωβρίου 2025, ενώ στη λίστα των επιλέξιμων περιοχών, προστίθενται νέες ζώνες, όπως η Αμμουλιανή και νησιά του Νοτίου Αιγαίου, μεταξύ αυτών η Κάσος, η Χάλκη, η Σύμη, η Νίσυρος, η Τήλος, οι Λειψοί και το Αγαθονήσι.

Στον τομέα του τουρισμού, ενισχύσεις θα μπορούν να λάβουν επενδυτικά σχέδια που θα αναπτυχθούν αποκλειστικά σε αυτά τα νησιά, καθώς και στη Σαμοθράκη και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Εισάγεται όριο έως 1 εκατ. ευρώ ανά σχέδιο για δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων, και έως το 10% του συνολικού ποσού ενίσχυσης για τις επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων. Ενώ γίνονται πιο αυστηροί οι κανόνες για την τεκμηρίωση οικοδομικών αδειών, είτε με υποβολή άδειας είτε με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού που εξηγεί γιατί δεν απαιτείται άδεια.

Στη «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» εισάγεται ρητός διαχωρισμός για τη φαρμακευτική κάνναβη. Η καλλιέργεια του φυτού παραμένει μη επιλέξιμη, αλλά η μεταποίηση προς φαρμακευτικό προϊόν θεωρείται επιλέξιμη δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, στο καθεστώς των ειδικών περιοχών προστίθενται επιλέξιμες δαπάνες που σχετίζονται με την αποκατάσταση οικοσυστημάτων και την εξυγίανση περιβαλλοντικών ζημιών.

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται και στο κομμάτι του leasing, με πιο αυστηρούς κανόνες για αλλαγές από επιχορήγηση σε χρηματοδοτική μίσθωση και αντίστροφα, με απαίτηση για τεκμηριωμένες συμβάσεις και σχέδια χρηματοδότησης.