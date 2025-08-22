#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δευτέρα πληρώνει αναδρομικά ο ΕΦΚΑ, οι δικαιούχοι

Η καταβολή καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023. Ποιοι δικαιούνται να λάβουν τα χρήματα.

Δευτέρα πληρώνει αναδρομικά ο ΕΦΚΑ, οι δικαιούχοι

Δημοσιεύθηκε: 22 Αυγούστου 2025 - 09:29

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023 σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.
Επιπλέον κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψαν:

  • 7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.
  • 17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παραμένει προσηλωμένη στην έγκαιρη και αξιόπιστη καταβολή των συντάξεων και των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι τρεις λόγοι που ο ιδιωτικός τομέας οδηγεί σε σύνταξη-ψίχουλα

Τα τρία κρίσιμα βήματα για γρήγορη συνταξιοδότηση

Ερχεται το «πρόσθετο χαράτσι» 20 ευρώ ανά εργαζόμενο

Πληρωμές 53,6 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 70.000 δικαιούχους από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο