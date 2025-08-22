Παπαθανάσης: Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τα αντιπλημμυρικά έργα στο Πάτημα Βριλησσίων

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δικαιούχος είναι η Περιφέρεια Αττικής, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της οποίας είχε ενταχθεί το έργο με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά.

Δημοσιεύθηκε: 22 Αυγούστου 2025 - 10:58

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Α.Π.Δ.Ε.) η χρηματοδότηση της Πράξης «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων».

Το έργο, συνολικού κόστους 7.307.253 ευρώ, εκ των οποίων η συνολική δημόσια δαπάνη του ΑΠΔΕ ανέρχεται στα 4.015.015 ευρώ, αφορά στην κατασκευή τεσσάρων κύριων συλλεκτήρων και δικτύου δευτερευόντων αγωγών, με συνολικό μήκος 5.205 μέτρα, καθώς και στην κατασκευή κλειστών δεξαμενών ανάσχεσης. Το συνδυασμένο σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας, καταλήγει στον κεντρικό συλλεκτήρα της Αττικής Οδού, απ’ όπου τα όμβρια ύδατα οδηγούνται τελικώς στο ρέμα της Ραφήνας.   

Δικαιούχος είναι η Περιφέρεια Αττικής, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της οποίας είχε ενταχθεί το έργο με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά.

