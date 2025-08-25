#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συνάντηση Καφούνη-Πιτσιλή για τελωνεία και τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις

Τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων, στη διευκόλυνση της λειτουργίας των τελωνείων, καθώς και στην προώθηση της αναπτυξιακής πρότασης της ΕΣΕΕ για τη θεσμοθέτηση της εμπορικής τουριστικής επιχείρησης.

Δημοσιεύθηκε: 25 Αυγούστου 2025 - 10:57

Την επιτάχυνση λύσεων σε σημαντικά θέματα που απασχολούν χιλιάδες επιχειρήσεις δρομολόγησε η συνάντηση που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή.

Στην ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, στην οποία συμμετείχε ο Γεν. Γραμματέας της ΕΣΕΕ κ. Δώρος Καπράλος, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων, στη διευκόλυνση της λειτουργίας των τελωνείων, καθώς και στην προώθηση της αναπτυξιακής πρότασης της ΕΣΕΕ για τη θεσμοθέτηση της εμπορικής τουριστικής επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάσθηκε η δυνατότητα άντλησης στοιχείων από τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη για τη φορολογική κατηγοριοποίηση της εμπορικής τουριστικής επιχείρησης. Αναφορικά με τη λειτουργία των τελωνείων, ο κ. Καφούνης υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της ομαλής ροής στον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων, ώστε να αποφεύγονται επιπλέον επιβαρύνσεις και να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Στ. Καφούνης δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την παραγωγική συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Πιτσιλή. Η συνεργασία μας είναι εξαιρετική και μας δίνει τη δυνατότητα να προωθούμε προς επίλυση σοβαρά θεσμικά ή διαδικαστικά ζητήματα, στοχεύοντας στην απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι κρίσιμες για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και ο δικός μας ρόλος είναι να επισημαίνουμε προβλήματα και να προτείνουμε τεκμηριωμένες λύσεις».

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλής δήλωσε:

«Στην ΑΑΔΕ συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου για την ψηφιοποίηση και κεντρικοποίηση των φορολογικών και τελωνειακών λειτουργιών της χώρας. Με τη σύσταση των Τελωνειακών Ελεγκτικών Κέντρων και την ενοποίηση των Τελωνείων Πειραιά, αναβαθμίζουμε την ποιότητα του τελωνειακού ελέγχου και εκσυγχρονίζουμε τις τελωνειακές διαδικασίες σε όλη την Επικράτεια.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η συνεργασία μας με τους θεσμικούς φορείς της αγοράς είναι καθοριστική. Στη συνάντησή μας με την ΕΣΕΕ επιβεβαιώσαμε την κοινή μας δέσμευσή για στενή συνεργασία και αποφασίσαμε να εργαστούμε από κοινού για την ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με τις διευκολύνσεις που παρέχονται από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και απλοποιούν σημαντικά την εκτέλεση των τελωνειακών διατυπώσεων, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού επιχειρείν».

