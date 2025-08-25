Κρίσιμο ραντεβού στην ΤτΕ με το βλέμμα στον Ηρακλή

Η πορεία των τιτλοποιήσεων που έγιναν μέσω του μηχανισμού «Ηρακλής» και συγκεκριμένα τα έσοδα για την εξυπηρέτηση των κρατικών εγγυήσεων θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχουν αύριο στην Τράπεζα της Ελλάδος οι Γιάννης Στουρνάρας, Κυριάκος Πιερρακάκης, Γιώργος Φλωρίδης, οι επικεφαλής των servicers, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών (Εθνική, Eurobank, Alpha Βank, Πειραιώς και Credia Bank), η γενική γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση, ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας, η υποδιοικήτρια της ΤτΕ Χριστίνα Παπακωνσταντίνου και ο επικεφαλής εποπτείας της ΤτΕ Γιάννης Τσικριπής.

Ο Αρειος Πάγος και οι πλειστηριασμοί

Με δεδομένο ότι το κομμάτι των εσόδων από πλειστηριασμούς δεν αποδίδει τα δέοντα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει εκτροχιαστεί μέρος των στόχων που έχουν καταγραφεί στα business plans των servicers και να αποτελεί μια δυνητική απειλή για τις τιτλοποιήσεις και κατ' επέκταση τις κρατικές εγγυήσεις.

Η εν λόγω απειλή ενδέχεται να πάρει περαιτέρω διαστάσεις ενόψει και της επίσημης απόφασης από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου σχετικά με το πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που φέρουν τη σφραγίδα του νόμου Κατσέλη.

Ο Άρειος Πάγος κλήθηκε σε πιλοτική δίκη να κρίνει αν ο τόκος υπερημερίας που «τρέχει» όταν δεν καταβάλλονται δόσεις υπολογίζεται μόνο για τη δόση ή δόσεις που δεν έχει πληρώσει ο δανειολήπτης ή για το σύνολο της οφειλής.

Στην περίπτωση που η απόφαση αφορά μόνο τη δόση ή τις δόσεις που δεν έχουν πληρωθεί, η ζημία για τον «Ηρακλή» εκτιμάται στην περιοχή πλησίον του 1,5 δισ. ευρώ. Η περίμετρος των εν λόγω δανείων, που έχουν δηλαδή τόκους υπερημερίας, υπολογίζεται με βάση τις πληροφορίες του Euro2day.gr στα 7,5 δισ. ευρώ και αφορά 140.000 δανειολήπτες. Συνολικά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη διαμορφώνονται στα 12,5 δισ. ευρώ και αφορούν 200.000 δανειολήπτες.

Τα ακίνητα

Τη συζήτηση αναμένεται να απασχολήσουν και τα ακίνητα που διαθέτουν οι servicers και οι τράπεζες, τα οποία έχουν κληθεί από την κυβέρνηση να ρίξουν στην αγορά, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος.

Οι servicers έχουν αιτηθεί κατ' επανάληψη στην κυβέρνηση να τους διευκολύνει βελτιώνοντας το αυστηρό πλαίσιο μεταβίβασης των ακινήτων, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών δεν είναι πλήρως τακτοποιημένα.