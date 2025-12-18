Alpha Bank: Με ποσοστό 3,45%+3,88% η JP Morgan

H «Alpha Bank» ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 16 Δεκεμβρίου 2025 γνωστοποίηση της JPMorgan Chase & Co., η τελευταία κατέχει έμμεσα από την 11.12.2025, 79.923.458 κοινές, ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,45% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Βank, καθώς και χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία, υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση 89.749.960 κοινών μετοχών που αντιστοιχούν στο 3,88% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.

Τι σημαίνει η κίνηση

Σύμφωνα με πληροφορίες απέκτησε τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που αντιστοιχούν στο 3,88% στο πλαίσιο hedging.

Η κίνηση της JP Morgan ήταν σε πλήρη γνώση του ιταλικού ομίλου και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν αναμένεται να μετατρέψει τα παράγωγα της Alpha Βank σε μετοχές. Δεν προτίθεται δηλαδή να αυξήσει το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank μέσω των συγκεκριμένων τίτλων, πάνω από την άμεση συμμετοχή της που ανέρχεται σε 3,45%.

Ωστόσο, επειδή το ποσοστό με την απόκτηση των χρηματοοικονομικών εργαλείων (παραγώγων) ξεπέρασε το 5% ήταν υποχρέωση η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Ενήμερη είναι και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.