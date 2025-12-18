#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Με ποσοστό 3,45%+3,88% η JP Morgan

Ο αμερικανικός οίκος ελέγχει έμμεσα το 3,45% της ελληνικής τράπεζας και χρηματοοικονομικά προϊόντα που θα μπορούσαν να ανεβάσουν το ποσοστό στο 3,88%. Ποια είναι τα δεδομένα.

Alpha Bank: Με ποσοστό 3,45%+3,88% η JP Morgan

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 18:11

H «Alpha Bank» ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 16 Δεκεμβρίου 2025 γνωστοποίηση της JPMorgan Chase & Co., η τελευταία κατέχει έμμεσα από την 11.12.2025, 79.923.458 κοινές, ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,45% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Βank, καθώς και χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία, υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση 89.749.960 κοινών μετοχών που αντιστοιχούν στο 3,88% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.

Τι σημαίνει η κίνηση 

Σύμφωνα με πληροφορίες απέκτησε τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που αντιστοιχούν στο 3,88% στο πλαίσιο hedging.

Η κίνηση της JP Morgan ήταν σε πλήρη γνώση του ιταλικού ομίλου και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν αναμένεται να μετατρέψει τα παράγωγα της Alpha Βank σε μετοχές. Δεν προτίθεται δηλαδή να αυξήσει το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank μέσω των συγκεκριμένων τίτλων, πάνω από την άμεση συμμετοχή της που ανέρχεται σε 3,45%.

Ωστόσο, επειδή το ποσοστό με την απόκτηση των χρηματοοικονομικών εργαλείων (παραγώγων) ξεπέρασε το 5% ήταν υποχρέωση η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Ενήμερη είναι και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Alpha Bank: Νέο αυτόνομο τμήμα investment banking

Oλικό rebranding και νέα προϊόντα από Alpha Bank

Alpha Bank: Χτύπησε το καμπανάκι στο ΧΑ, 100 χρόνια παρουσίας

Ταχύτητα και πελατοκεντρική προσέγγιση, οι νέες απαιτήσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο