ΠΑΣΟΚ: Επέκταση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος

"Με πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού και βουλευτή Αχαΐας, Γιώργου Παπανδρέου, κατατέθηκε Ερώτηση από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με θέμα την αναγκαιότητα επέκτασης του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού σώματος", αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

"Η Ερώτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια ενός ακόμη καλοκαιριού με καταστροφικές πυρκαγιές, που κατέκαψαν φυσικό πλούτο, γεωργικές καλλιέργειες, περιουσίες και επιχειρήσεις, λόγω των πάγιων ελλείψεων και αδυναμιών του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, που η κυβέρνηση δεν θέλει να παραδεχθεί και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

Με την Ερώτηση αυτή αναδεικνύεται η ανάγκη έμπρακτης στήριξης των πυροσβεστών, οι οποίοι κάθε καλοκαίρι δίνουν μία άνιση μάχη με πενιχρά μέσα, εξοπλισμό και πόρους, μέσα σε δυσχερείς κλιματολογικές συνθήκες και με κρατικές υποδομές απαρχαιωμένες και ελλιπώς συντηρημένες.

Η κυβέρνηση καλείται εδώ και τώρα να ικανοποιήσει ένα δίκαιο αίτημα και να αφήσει τα επικοινωνιακά τρικ που δεν πείθουν πλέον κανέναν πολίτη".



Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2025

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑ: «Άμεση ανάγκη της επέκτασης του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Για ακόμη ένα καλοκαίρι σημειώθηκαν στην πατρίδα μας καταστροφικές πυρκαγιές, οι οποίες απομείωσαν ακόμη περισσότερο τον ήδη περιορισμένο φυσικό της πλούτο, ενώ ταυτόχρονα εκ νέου σοβαρά πλήγματα δέχθηκαν επιχειρήσεις και γεωργικές καλλιέργειες, ενώ συμπολίτες μας αναγκάστηκαν για ακόμη μία φορά να εγκαταλείψουν, όχι μόνο τις ιδιοκτησίες και τις περιουσίες τους, αλλά και τους κόπους και τις θυσίες μίας ολόκληρης ζωής, με την επιβίωσή τους να γίνεται ακόμη δυσκολότερη λόγω της συνεχούς περιβαλλοντικής υποβάθμισης, αλλά και των βάσιμων κινδύνων που ελλοχεύουν για την ανθρώπινη υγεία.

Σε συνέχεια των καταστροφικών πυρκαγιών που έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής σας, με ενδεικτικά παραδείγματα την Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο, την Ρόδο και την Ανατολική Αττική, φέτος στον επώδυνο απολογισμό (454.000 στρέμματα μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, tovima.gr/19.08.2025) συγκαταλέγονται ενδεικτικά η Αχαΐα, η Ηλεία, η Χίος, η Πρέβεζα, η Ζάκυνθος, η Ανατολική Αττική κ.ο.κ., ενώ σύμφωνα και με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της WWF, μόνο για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου σημειώνεται ρεκόρ εικοσαετίας στις καμένες εκτάσεις (news247.gr, 15.08.2025).

Απέναντι στη «στατιστική της στάχτης», η κυβέρνηση αντιτάσσει μόνο επικοινωνιακούς χειρισμούς, αποσπασματικές πρωτοβουλίες, υπηρετώντας πιστά το δόγμα της «ατομικής ευθύνης», απεκδυόμενη την ίδια ώρα τις θεμελιώδεις ευθύνες που εκείνη έχει στον όλο σχεδιασμό και υλοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, ο οποίος, για ακόμη μία χρονιά αποδεικνύεται, ότι φτάνει στα όρια του και ότι είναι ανάγκη πλέον ενός συνολικού επανασχεδιασμού, που δεν θα μείνει ανεφάρμοστος, αλλά θα έχει ως βασικούς άξονες την πρόληψη, τον συντονισμό, αλλά και την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, εξοπλισμό με επίγεια και εναέρια μέσα και φυσικά την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στην κατάρτιση του οποίου θα συμμετάσχουν ενεργά η τοπική αυτοδιοίκηση, η επιστημονική κοινότητα και η κοινωνία των πολιτών.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος (μόνιμοι, εποχικοί πυροσβέστες) καλείται κάθε χρόνο να δώσει μία άνιση μάχη με όσα (περιορισμένα) μέσα και εξοπλισμό διαθέτει σε ένα πλαίσιο εξαιρετικά δυσχερών κλιματολογικών συνθήκες (ξηρασία, λειψυδρία, παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες), αλλά και δομικών κρατικών ανεπαρκειών και ελλείψεων, με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ, όπου κατά τόπους βραχυκυκλώματα και πτώσεις καλωδίων συνιστούν διαρκή απειλή πρόκλησης πυρκαγιάς, την ίδια ώρα που παρατηρείται εξαιρετικά χαμηλή απορροφητικότητα και αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από το ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Σημειακές νομοθετικές πρωτοβουλίες και ακόμη πιο σημειακές προσλήψεις, οι οποίες πραγματοποιούνται με αναντίστοιχες εξαγγελίες από την πλευρά της κυβέρνησης περί αποτελεσματικής θωράκισης της πατρίδας μας έναντι των πυρκαγιών δεν αρκούν για να αποκαταστήσουν το αίσθημα αδικίας που νιώθουν οι πυροσβέστες μας, όπως αποτυπώνεται και στην πρόσφατη επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΟΕΥΠΣ) στις 18 Αυγούστου 2025.

Σε αυτή την επιστολή η ΠΟΕΥΠΣ επισημαίνει, αφενός την ανάγκη ένταξης του επαγγέλματός τους στην κατηγορία του ανθυγιεινού επαγγέλματος, κατά τους ορισμούς και τα κριτήρια της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και της έκδοσης σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα καθορίζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία τους.

Επειδή η αποφασιστική ενίσχυση του συνόλου του πυροσβεστικού σώματος περνά μέσα από την μόνιμη και θεσμική επίλυση διαχρονικών και αδικαιολόγητων αδικιών.

Επειδή οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, οι απαρχαιωμένες δημόσιες υποδομές και τα διαρθρωτικά ελλείμματα στον συντονισμό και την πρόληψη θα επιτείνουν το βάρος διαχείρισης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Είναι στις άμεσες προθέσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η χορήγηση στο σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας; Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και το ύψος των κρατικών πόρων που προβλέπονται για τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2026; Πότε προβλέπεται να ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή των συνθηκών υγείας και ασφάλειας της εργασίας για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο [Ν. 3850/2010, Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)], και ποια μέτρα λαμβάνονται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών κινδύνων που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του (δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες), έναντι του γεγονότος ότι το προβλεπόμενο Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Παπανδρέου Γεώργιος

Πουλάς Ανδρέας

Μπιάγκης Δημήτριος

Τσίμαρης Ιωάννης

