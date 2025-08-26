#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Θεοδωρικάκος: Στην ΑΑΔΕ για είσπραξη τα πρώτα €43 εκατ. από επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν

«Είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιστρέψουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χρήματα που δόθηκαν στο παρελθόν από τον αναπτυξιακό νόμο για επενδύσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Θεοδωρικάκος: Στην ΑΑΔΕ για είσπραξη τα πρώτα €43 εκατ. από επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν

Δημοσιεύθηκε: 26 Αυγούστου 2025 - 12:27

Στην επιστροφή χρημάτων από επενδύσεις προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν προχωράει για πρώτη φορά το υπουργείο Ανάπτυξης, υλοποιώντας τη δέσμευση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Θεοδωρικάκου:

«Είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιστρέψουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χρήματα που δόθηκαν στο παρελθόν από τον αναπτυξιακό νόμο για επενδύσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν.

Κάποιοι τότε το αμφισβήτησαν. Σήμερα ανακοινώνουμε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη στείλει για είσπραξη στην ΑΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ προς ανάκτηση.

Και συνεχίζουμε με τον ίδιο εντατικό ρυθμό τον έλεγχο και τις ανακτήσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Γιατί οφείλουμε να κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ώστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που φέρνουν θέσεις εργασίας και ισχυρή ανάπτυξη στον τόπο».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κινήσεις για ενίσχυση των λαϊκών αγορών

Αμμουλιανή, Σύμη, Χάλκη αποκτούν πρόσβαση στον Αναπτυξιακό

ΥΠΑΝ: Κατέθεσε 35,7 εκατ. ευρώ για πληρωμές παλαιότερων Αναπτυξιακών Νόμων

Η πρωτιά του Marathon Venture Capital στη Νότια Ευρώπη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο