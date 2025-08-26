#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πού βάζει τώρα τον πήχη η Morgan Stanley για Ελλάδα και ευρωζώνη

Αυξανόμενες προκλήσεις στον αναπτυξιακό τομέα και σκιές επιβράδυνσης για τη Γηραιά Ηπειρο, σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο. Η πρόβλεψη για ΑΕΠ, πληθωρισμό, χρέος και πλεονάσματα στην Ελλάδα.

Πού βάζει τώρα τον πήχη η Morgan Stanley για Ελλάδα και ευρωζώνη

Δημοσιεύθηκε: 26 Αυγούστου 2025 - 12:43

Η Morgan Stanley, στην τελευταία της έκθεση για την ευρωπαϊκή οικονομία, σκιαγραφεί μια εικόνα επιβράδυνσης με αυξανόμενες προκλήσεις αλλά και διαφοροποιήσεις ανά χώρα. Ενώ το γενικότερο κλίμα στην Ευρωζώνη παραμένει εύθραυστο, η Ελλάδα συνεχίζει να ξεχωρίζει με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο.

Για τη χώρα μας, οι εκτιμήσεις της Morgan Stanley παραμένουν θετικές:

Ανάπτυξη ΑΕΠ: Η οικονομία θα τρέξει με ρυθμό 2,2% το 2025, λίγο χαμηλότερα από το 2,3% του 2024, και θα επιβραδύνει στο 1,8% το 2026. Παρά την κάμψη, οι επιδόσεις παραμένουν πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, αποτυπώνοντας την ανθεκτικότητα της εγχώριας ζήτησης και τη στήριξη από επενδύσεις και τουρισμό.

Πληθωρισμός: Ο ΔΤΚ αναμένεται στο 2,1% το 2025 και στο 1,9% το 2026, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο της ΕΚΤ, γεγονός που επιτρέπει μεγαλύτερη σταθερότητα στις τιμές και αυξάνει την πραγματική αγοραστική δύναμη.

Δημοσιονομικό ισοζύγιο: Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η Ελλάδα θα καταγράψει πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ το 2025, έπειτα από 1,3% το 2024, προτού αυξηθεί εκ νέου σε 0,7% το 2026. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η χώρα παραμένει σε τροχιά πρωτογενών πλεονασμάτων, σε αντίθεση με τις περισσότερες οικονομίες της Ευρωζώνης που συνεχίζουν με ελλείμματα.

Δημόσιο χρέος: Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται, από 153,6% το 2024 σε 147,3% το 2025 και περαιτέρω σε 143% το 2026, επιβεβαιώνοντας την πορεία σταθεροποίησης και αποκατάστασης της πιστοληπτικής αξιοπιστίας.

Η Morgan Stanley υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με συνδυασμό θετικής ανάπτυξης, αποκλιμάκωσης χρέους και ελεγχόμενου πληθωρισμού. Ωστόσο, οι εξωτερικές πιέσεις -όπως η διεθνής εμπορική αβεβαιότητα και η ισχυροποίηση του ευρώ- ενδέχεται να επηρεάσουν την εξαγωγική δυναμική.

Παράλληλα, το ευρωπαϊκό περιβάλλον παραμένει δύσκολο, με την ΕΚΤ να ετοιμάζεται για νέες μειώσεις επιτοκίων από τον Δεκέμβριο, καθώς η επιβράδυνση της ανάπτυξης και η υποχώρηση των μισθολογικών πιέσεων δημιουργούν περιθώριο για περαιτέρω χαλάρωση.

Η εικόνα στην Ευρωζώνη

Σύμφωνα με την τράπεζα, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αναμένεται να ενισχυθεί κατά 1,2% το 2025, μετά από 0,9% το 2024, προτού επιβραδυνθεί ξανά στο 0,9% το 2026. Η ανάπτυξη επηρεάζεται από τις εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ, τη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής και τις πιέσεις στην κατανάλωση.

Ο πληθωρισμός, με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών (HICP), προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,2% το 2025 (από 2,4% το 2024) και να πέσει περαιτέρω στο 1,8% το 2026, διευκολύνοντας τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Παράλληλα, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ευρωζώνης θα παραμείνει σταθερά υψηλό, από -3,1% του ΑΕΠ το 2024 στο -3,4% το 2025 και -3,5% το 2026. Το δημόσιο χρέος θα ακολουθήσει ανοδική πορεία, φτάνοντας το 90,9% του ΑΕΠ το 2026.

Η Morgan Stanley θεωρεί πως το πακέτο δασμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ θα αφαιρέσει περί τις 25 μονάδες βάσης από την ανάπτυξη το 2025 και άλλες τόσες το 2026, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από τις επενδύσεις παραμένει έντονη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Morgan Stanley: Στόχος για Metlen τα 66 ευρώ, re-rating μέσω του LSE

Morgan Stanley: Η πρώτη τράπεζα των ΗΠΑ που εξέδωσε ομόλογα σε κινεζικό νόμισμα

Τσίπρας: Ηρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου

Προϋπολογισμός: Ποιοι φόροι έβαλαν στο ταμείο 40,4 δισ. στο 7μηνο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο