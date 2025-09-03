«Μαξιλάρι» €900 εκατ. στον ΕΦΚΑ γεμίζει το πακέτο ΔΕΘ

Η αύξηση κατά 900 εκατ. ευρώ στα έσοδα του ΕΦΚΑ δίνει σημαντική ανάσα στον φορέα και περιθώριο στο οικονομικό επιτελείο να συζητά βελτιωτικές παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, κάποιες από τις οποίες θα ανακοινωθούν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Μέτρα όπως η πλήρης ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις κύριες συντάξεις, που λανθασμένα αναφέρεται ως «κατάργηση της προσωπικής διαφοράς», αλλά και η επέκταση των δικαιούχων του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ που θεσμοθετήθηκε το καλοκαίρι και θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά τον ερχόμενο Νοέμβριο, βρίσκονται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου.
Παράλληλα, δε, συζητείται και η επίσπευση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά τουλάχιστον μισή ποσοστιαία μονάδα, ενώ σε βάθος χρόνου, αναμένεται και μια νέου τύπου ρύθμιση οφειλών.
Τα έσοδα του ΕΦΚΑ από τον κλάδο κύριας ασφάλισης αυξήθηκαν κατά 900 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου, σε σχέση με το αντίστοιχο 7μηνο του 2024, με αιχμή του δόρατος την αύξηση των υπερωριών και της πλήρους απασχόλησης. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους άλλωστε, δηλώθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη πάνω από 2,1 εκατ. υπερωρίες, όταν ολόκληρο το 2024, είχαν δηλωθεί μόλις 1 εκατ. ώρες.
Η κατακόρυφη αύξηση των δηλωμένων υπερωριών, των εσόδων του ΕΦΚΑ από την αύξηση της απασχόλησης και της υπερωριακής εργασίας, υπερεργασίας, τα νυχτερινά και τις αργίες, καθώς και των εισοδημάτων των εργαζόμενων όπως βέβαια και η χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, έχουν θεαματικά αποτελέσματα στην εγχώρια αγορά εργασίας. Κάτι που φαίνεται και στα έσοδα του ΕΦΚΑ, παρότι από τον Απρίλιο και μετά, το υπουργείο Εργασίας, με απόφαση της υπουργού Νίκης Κεραμέως, προχώρησε σε περαιτέρω ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους.
Έτσι, στο τέλος Ιουλίου, τα έσοδα του ΕΦΚΑ για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών ανέρχονταν σωρευτικά σε 27,31 δισ. ευρώ, έναντι 26,41 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.
Ιδιαίτερα μετά τον Απρίλιο, όταν και εφαρμόστηκε το μέτρο της μείωσης του κόστους των υπερωριών στην πλήρη απασχόληση σε συνδυασμό βέβαια με την υποχρέωση χρήσης της ψηφιακής κάρτας σε μεγάλους κλάδους της οικονομίας όπως ο τουρισμός και ο επισιτισμός, τα έσοδα του ΕΦΚΑ για κύρια ασφάλιση εκτινάχθηκαν. Είναι ενδεικτικό πως τον Μάιο, από 3,65 δισ. ευρώ το 2024, αυξήθηκαν σε 4,066 δισ. ευρώ το 2025, τον Ιούνιο από 3,78 δισ. ανήλθαν σε 4,15 δισ. και τον Ιούλιο αυξήθηκαν από 3,87 δισ. σε 3,99 δισ. ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, και ενόψει ΔΕΘ, θεωρείται εφικτό, το οικονομικό επιτελείο να ανοίξει θέματα όπως:
- Πλήρης ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις κύριες συντάξεις. Στην πράξη, θα ξεπαγώσουν οι αυξήσεις σε περίπου 670.000 συνταξιούχους, οι οποίοι σε αντίθετη περίπτωση θα περιμένουν για ακόμη 2 με 3 χρόνια, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η αναμονή μπορεί να φθάνει και τα 8 με 10 χρόνια. Θεωρείται ως ένα από τα μέτρα που θα περιλαμβάνονται στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες από το βήμα της φετινής ΔΕΘ. Μάλιστα, καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν πως δεν συζητείται μερική ενσωμάτωση, αφού τα προβλήματα που θα δημιουργούσε θα ήταν μεγαλύτερα από αυτά που θα έλυνε. Το κόστος του μέτρου, με δεδομένο ότι η προσωπική διαφορά δίνεται στους συνταξιούχους και μόνον οι αυξήσεις είναι αυτές που παραμένουν «παγωμένες», δεν ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ, που θεωρείται εντός των δημοσιονομικών προδιαγραφών του πακέτου της ΔΕΘ.
- Αύξηση των δικαιούχων των 250 ευρώ. Βρίσκεται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου ενώ έχει γίνει δεκτό από το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών ότι υπάρχουν αδικίες όσον αφορά τους δικαιούχους και το ηλικιακό όριο των 65 ετών, που πρέπει να θεραπευτούν.
- Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Απομένει μια μείωση της τάξης του 0,5 της μονάδας, με την κυβέρνηση να έχει δεσμευθεί για το 2027. Δεν αποκλείεται να έρθει νωρίτερα, εντός του 2026.
- Νέα ρύθμιση οφειλών. Εντός του επόμενου διαστήματος αναμένεται μεγάλος διεθνής διαγωνισμός για την ένταξη ιδιωτών στη διαδικασία είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θεωρείται δεδομένο ότι το υπουργείο Εργασίας θα προχωρήσει στη θεσμοθέτηση δυνατότητας διακανονισμού της οφειλής, ανάλογα με τις δυνατότητες του οφειλέτη. Έως ότου ολοκληρωθεί αυτό, οι μικρομεσαίοι ασκούν πιέσεις για ρύθμιση σε 48 ως 72 δόσεις, καθώς και επανενεργοποίηση των 120 δόσεων (για όσους τις έχασαν), υπό την προϋπόθεση της προπληρωμής τουλάχιστον τριών δόσεων.