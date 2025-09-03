«Μαξιλάρι» €900 εκατ. στον ΕΦΚΑ γεμίζει το πακέτο ΔΕΘ

Η αύξηση κατά 900 εκατ. ευρώ στα έσοδα του ΕΦΚΑ δίνει σημαντική ανάσα στον φορέα και περιθώριο στο οικονομικό επιτελείο να συζητά βελτιωτικές παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, κάποιες από τις οποίες θα ανακοινωθούν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Μέτρα όπως η πλήρης ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις κύριες συντάξεις, που λανθασμένα αναφέρεται ως «κατάργηση της προσωπικής διαφοράς», αλλά και η επέκταση των δικαιούχων του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ που θεσμοθετήθηκε το καλοκαίρι και θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά τον ερχόμενο Νοέμβριο, βρίσκονται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου.

Παράλληλα, δε, συζητείται και η επίσπευση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά τουλάχιστον μισή ποσοστιαία μονάδα, ενώ σε βάθος χρόνου, αναμένεται και μια νέου τύπου ρύθμιση οφειλών.

Τα έσοδα του ΕΦΚΑ από τον κλάδο κύριας ασφάλισης αυξήθηκαν κατά 900 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου, σε σχέση με το αντίστοιχο 7μηνο του 2024, με αιχμή του δόρατος την αύξηση των υπερωριών και της πλήρους απασχόλησης. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους άλλωστε, δηλώθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη πάνω από 2,1 εκατ. υπερωρίες, όταν ολόκληρο το 2024, είχαν δηλωθεί μόλις 1 εκατ. ώρες.

Η κατακόρυφη αύξηση των δηλωμένων υπερωριών, των εσόδων του ΕΦΚΑ από την αύξηση της απασχόλησης και της υπερωριακής εργασίας, υπερεργασίας, τα νυχτερινά και τις αργίες, καθώς και των εισοδημάτων των εργαζόμενων όπως βέβαια και η χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, έχουν θεαματικά αποτελέσματα στην εγχώρια αγορά εργασίας. Κάτι που φαίνεται και στα έσοδα του ΕΦΚΑ, παρότι από τον Απρίλιο και μετά, το υπουργείο Εργασίας, με απόφαση της υπουργού Νίκης Κεραμέως, προχώρησε σε περαιτέρω ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους.

Έτσι, στο τέλος Ιουλίου, τα έσοδα του ΕΦΚΑ για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών ανέρχονταν σωρευτικά σε 27,31 δισ. ευρώ, έναντι 26,41 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Ιδιαίτερα μετά τον Απρίλιο, όταν και εφαρμόστηκε το μέτρο της μείωσης του κόστους των υπερωριών στην πλήρη απασχόληση σε συνδυασμό βέβαια με την υποχρέωση χρήσης της ψηφιακής κάρτας σε μεγάλους κλάδους της οικονομίας όπως ο τουρισμός και ο επισιτισμός, τα έσοδα του ΕΦΚΑ για κύρια ασφάλιση εκτινάχθηκαν. Είναι ενδεικτικό πως τον Μάιο, από 3,65 δισ. ευρώ το 2024, αυξήθηκαν σε 4,066 δισ. ευρώ το 2025, τον Ιούνιο από 3,78 δισ. ανήλθαν σε 4,15 δισ. και τον Ιούλιο αυξήθηκαν από 3,87 δισ. σε 3,99 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, και ενόψει ΔΕΘ, θεωρείται εφικτό, το οικονομικό επιτελείο να ανοίξει θέματα όπως: