Οπλίτης γιατρός και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρών

«Με την τοποθέτηση Ιατρού Οπλίτη Θητείας και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρών, επιβεβαιώνουμε για μια ακόμη φορά στην πράξη τη στήριξη της Πολιτείας και των Ενόπλων μας Δυνάμεων στους ακρίτες μας», σημείωσε ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας.

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:39

Με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, τοποθετείται Ιατρός Οπλίτης Θητείας, για την υγειονομική κάλυψη του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Ψαρών.

O Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης δήλωσε σχετικά:

«Η ενίσχυση των υγειονομικών δομών στα ακριτικά μας νησιά αποτελεί πάγια προτεραιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με την τοποθέτηση Ιατρού Οπλίτη Θητείας και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρών, επιβεβαιώνουμε για μια ακόμη φορά στην πράξη τη στήριξη της Πολιτείας και των Ενόπλων μας Δυνάμεων στους ακρίτες μας».

