#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στο 8% υποχώρησε η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Το ποσοστό ανεργίας το Β΄ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 8,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Αυξήθηκε 4% ο αριθμός των απασχολούμενων το β' τρίμηνο.

Στο 8% υποχώρησε η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:37

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει συνοπτικά αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το Β’ τρίμηνο 2025 και για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2025.

Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύει συνοπτικά τις εκτιμήσεις της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2025, με βάση τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στην Eurostat στις 27/8/2025.

Α. Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Β’ τριμήνου 2025:

▪ Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.386.832 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

▪ Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 411.722 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 12,0%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό ανεργίας το Β΄ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 8,6%. Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ 2025) ήταν 10,4% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β’ 2024) ήταν 9,8%.

▪ Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.205.058. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.965.238. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

Β. ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2025 ανήλθε σε 8,5% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 8,9% τον Ιούνιο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,0% τον Μάιο του 2025.

Γ. ΙΟΥΛΙΟΣ 2025

Τα στοιχεία που ακολουθούν έχουν προκύψει μετά από την εφαρμογή της διαδικασίας “benchmarking” η οποία εφαρμόζεται όταν οριστικοποιούνται τα στοιχεία ενός τριμήνου και τα δεδομένα αυτά ενημερώνουν τη χρονοσειρά η οποία υποβάλλεται σε εποχική διόρθωση.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2025 ανήλθε σε 8,0% έναντι του 9,8% τον Ιούλιο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,0% τον Ιούνιο του 2025.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τι αποκαλύπτουν οι 528.000 νέες εταιρείες για την οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Κατά 6,2% μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο

Μικρή αύξηση για τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών Λιανεμπορίου τον Ιούνιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο