Στο 8% υποχώρησε η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει συνοπτικά αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το Β’ τρίμηνο 2025 και για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2025.

Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύει συνοπτικά τις εκτιμήσεις της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2025, με βάση τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στην Eurostat στις 27/8/2025.

Α. Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Β’ τριμήνου 2025:

▪ Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.386.832 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

▪ Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 411.722 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 12,0%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό ανεργίας το Β΄ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 8,6%. Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ 2025) ήταν 10,4% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β’ 2024) ήταν 9,8%.

▪ Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.205.058. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.965.238. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

Β. ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2025 ανήλθε σε 8,5% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 8,9% τον Ιούνιο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,0% τον Μάιο του 2025.

Γ. ΙΟΥΛΙΟΣ 2025

Τα στοιχεία που ακολουθούν έχουν προκύψει μετά από την εφαρμογή της διαδικασίας “benchmarking” η οποία εφαρμόζεται όταν οριστικοποιούνται τα στοιχεία ενός τριμήνου και τα δεδομένα αυτά ενημερώνουν τη χρονοσειρά η οποία υποβάλλεται σε εποχική διόρθωση.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2025 ανήλθε σε 8,0% έναντι του 9,8% τον Ιούλιο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,0% τον Ιούνιο του 2025.