Προσκλητήριο ΕΑΤ σε τράπεζες για συμμετοχή σε νέο Ταμείο Μικροδανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (Τράπεζες, Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς και Ιδρύματα Μικροχρηματοδοτήσεων) για τη συμμετοχή τους στο νέο «Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές» του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που ενεργοποιείται για τη στήριξη των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το νέο Ταμείο στοχεύει να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών στις περιοχές δραστηριοποίησής τους, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποστεί άμεση υλική ζημία.

Η αρχική ενεργοποίηση αφορά τη Θεσσαλία, με στόχο την ταχεία επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή.

Χαρακτηριστικά του νέου Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές

Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης σε συνδυασμό με Επενδυτικές Δαπάνες .

σε συνδυασμό με . Ύψος δανείου : από €3.000 έως €25.000 .

: από έως . Χρηματοδότηση : άτοκα για το 75% του δανείου

: του δανείου Καθεστώς Ενίσχυσης : De Minimis.

: De Minimis. Συνδυασμένη επιχορήγηση : παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών mentoring (επιχειρηματική καθοδήγηση & εκπαίδευση) έως €900 ανά ΑΦΜ, με μέγιστη επιλέξιμη αμοιβή €100/ώρα.

Τα κεφάλαια του Ταμείου προέρχονται από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Προγράμματος (ΕΚΤ+)

Η Διευθύνουσα Συμβούλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κα. Ισμήνη Παπακυρίλλου δήλωσε σχετικά: