Πληθωρισμός 3,1% στην Ελλάδα, στο 2,1% η ευρωζώνη

Στο 3,1% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 3,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη επιταχύνθηκε πέραν του στόχου του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι οι αξιωματούχοι θα διατηρήσουν τα επιτόκια σταθερά κατά τη συνάντησή τους την επόμενη εβδομάδα -«τσίμπησε» στο 2,1%, από 2,0% ένα μήνα πριν.

Οι αξιωματούχοι άφησαν ήδη το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% τον Ιούλιο, με την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ να επαναλαμβάνει ότι η κεντρική τράπεζα βρίσκεται σε «καλή θέση» και τους επενδυτές να μην είναι πλέον σίγουροι ότι θα υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις φέτος.

«Πιστεύουμε ότι η γενική εικόνα για τον πληθωρισμό είναι ότι θα παραμείνει σταθερός στο 2% περίπου για το υπόλοιπο του έτους», δήλωσε η Josie Anderson, οικονομολόγος της Nomura, στην τηλεόραση του Bloomberg, προσθέτοντας ότι είναι πιο αισιόδοξη από τους αξιωματούχους της Φρανκφούρτης όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη. «Η άποψή μας για την ΕΚΤ είναι ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων».

Euro-Area Inflation Ticks Up

Source: Eurostat

Ο δομικός δείκτης της ευρωζώνης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της Ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, κατέβασε ελαφρώς ταχύτητα, στο 2,3% σε ετήσια βάση, από 2,4%.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Αύγουστο (3,2%, σε σύγκριση με 3,3% τον Ιούλιο), ακολουθούμενα από τις υπηρεσίες (3,1%, σε σύγκριση με 3,2% τον Ιούλιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,8%, σταθερά σε σύγκριση με τον Ιούλιο) και την ενέργεια (-1,9%, σε σύγκριση με -2,4% τον Ιούλιο).

Ανηφόρισε στη Γερμανία

Περισσότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στη Γερμανία, φτάνοντας στο 2,1%.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα αυξανόταν στο 2,0%, από 1,8% τον περασμένο μήνα.

Ο δομικός δείκτης, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,7% τον Αύγουστο.

Χαμηλότερα από τις προβλέψεις σε Γαλλία και Ισπανία

Χαμηλότερα των εκτιμήσεων κινήθηκε ο πληθωρισμός σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 0,8% εξαιτίας της επιβράδυνσης στις υπηρεσίες και στην Ισπανία στο 2,7%, χαμηλότερα και οι δύο μετρήσεις κατά 0,1% από τη μέση πρόβλεψη του Bloomberg.

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ θα διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει στο 2%

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επιτύχει τη σταθερότητα των τιμών και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να διατηρήσει τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη υπό έλεγχο, δήλωσε η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Ο στόχος για τον πληθωρισμό έχει επιτευχθεί με το 2% και «θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός είναι υπό έλεγχο και οι τιμές είναι σταθερές», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Radio Classique χθες Δευτέρα.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται να διατηρήσουν τα επιτόκια σταθερά για ακόμη μια συνεδρίαση, όταν θα συναντηθούν σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, καθώς πολλοί έχουν δηλώσει ότι είναι ικανοποιημένοι με το τρέχον επίπεδο του 2%.

Στη συνεδρίαση του Ιουλίου, οι περισσότεροι χαρακτήρισαν τους κινδύνους πληθωρισμού ως «γενικά ισορροπημένους» και μίλησαν για «ανθεκτικότητα» της ευρωπαϊκής οικονομίας -παρά τις αντιξοότητες που προέρχονται από τους δασμούς των ΗΠΑ και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Inflation in Europe Isn't Worrying the ECB

Source: National Statistics Offices, Bloomberg

με πληροφορίες από Eurostat, Bloomberg, Reuters