Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: 1.036 ΑΦΜ έλαβαν παράνομα 22,66 εκατ. ευρώ

Αποκαλυπτικό είναι το πόρισμα από την προκαταρκτική έρευνα για τον ΟΠΕΚΕ από τη Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος.

Οπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ερευνήθηκαν μέχρι στιγμής 6.354 ΑΦΜ, ενώ εντοπίστηκαν 1.036 ΑΔΜ που έλαβαν παράνομα 22,66 εκατ. ευρώ.

Οπως είπε ο υπουργός, η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις.

Από τους Α.Φ.Μ., που προέκυψαν βάσει κριτηρίων, επιλέχθηκαν να διερευνηθούν, από τους χειριστές της Υπηρεσίας, αυτοί που -από την πρώτη έρευνα- παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας - απάτης.

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024.

Σύμφωνα πάντα με τον υπουργό, η έως σήμερα διερεύνηση των περιπτώσεων που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων έχει αναδείξει τις εξής μεθόδους:

• Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

• Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

• Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

• Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

• Ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Η παραγγελία του Εισαγγελέα εκτελείται αδιάλειπτα και για αυτόν τον σκοπό θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας, με τους εξής στόχους:

Συνεχή επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης αιτήσεων μοναδικών δικαιούχων (ΑΦΜ).

Εξέταση δραστηριοποίησης εγκληματικών ομάδων, οι οποίες έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη σχετικών επιδοτήσεων.

Τον προσδιορισμό, εκ νέου, μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής επιδοτήσεων.

«Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων», σχολίασε μεταξύ άλλων ο υπουργός.