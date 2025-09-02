Εκδήλωση στο Τόκιο για τα 20 χρόνια του Κέντρου Αειφορίας

Το Κέντρο Αειφορίας & Αριστείας (CSE), γιόρτασε την 20ή επέτειό του με μια σημαντική εκδήλωση στο Τόκιο, σε συνεργασία με τον στρατηγικό του εταίρο Sustainavision.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 80 κορυφαίοι ιαπωνικοί οργανισμοί, ανάμεσά τους η Hitachi και η Dome Corporation, αναδεικνύοντας τη δυναμική της Ιαπωνίας στη μετάβαση σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Η συνεργασία του Κέντρου Αειφορίας CSE με τη Sustainavision μετρά ήδη 12 χρόνια και έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα:

550 στελέχη έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί σε θέματα ESG και Βιωσιμότητας.

330 ηγετικές εταιρείες της Ιαπωνίας έχουν αξιοποιήσει τις υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής του CSE.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως η Βιωσιμότητα Εφοδιαστικής Αλυσίδας, έχουν εφαρμοστεί σε κορυφαίους οργανισμούς, μεταξύ αυτών και η Dome Corporation.

Ο ιδρυτής και πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας CSE, Νίκος Αυλώνας (φωτ.), δήλωσε:

«Στα 20 χρόνια διεθνούς παρουσίας μας έχουμε συνεργαστεί με οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 15% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η Ιαπωνία είναι για εμάς μια χώρα, με ισχυρή κουλτούρα στη Βιωσιμότητα και σημαντική επιρροή στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την 12ετή μας συνεργασία με τη Sustainavision, η οποία αποδεικνύει πώς οι στρατηγικές συμμαχίες μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικό αντίκτυπο στη Βιωσιμότητα και κριτήρια ESG.»

Τάσεις που ξεχώρισαν στην Ιαπωνία

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκαν κρίσιμες θεματικές που απασχολούν τους επαγγελματίες της βιώσιμης ανάπτυξης :

Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις διεθνώς, με έμφαση στην ευρωπαϊκή κανονιστική συμμόρφωση.

Ανθρώπινα δικαιώματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και αυξανόμενες απαιτήσεις για διαφάνεια.

Η σημασία του Well-being των εργαζομένων ως βασικό στοιχείο της ESG στρατηγικής.

Οι ανταγωνιστικές ευκαιρίες που προσφέρει η υιοθέτηση καινοτόμων ESG πρακτικών.

Τα παγκόσμια επιτεύγματα του Κέντρου Αειφορίας (CSE)

Σε δύο δεκαετίες πορείας, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως παγκόσμιος ηγέτης στην εκπαίδευση και στρατηγική συμβουλευτική των ESG κριτηρίων:

10.000+ επαγγελματίες έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί διεθνώς.

250+ κορυφαίοι οργανισμοί έχουν εντάξει τα κριτήρια ESG στο DNA τους μέσα από τη συνεργασία με το CSE.

Συνεργασίες με εταιρείες που αντιπροσωπεύουν πάνω από 15% του παγκόσμιου ΑΕΠ, επηρεάζοντας ουσιαστικά την εξέλιξη της αγοράς προς τη βιωσιμότητα.

Με την είσοδο στη τρίτη του δεκαετία, το CSE παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στην αποστολή του: να ενδυναμώσει μια νέα γενιά υπεύθυνων παγκόσμιων ηγετών στη βιώσιμη ανάπτυξη.