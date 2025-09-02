#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Παπαθανάσης: Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δ. Νέας Ιωνίας

Η Πράξη αφορά την προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:57

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάσσεται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) η Πράξη «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής».

Η Πράξη αφορά την προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας. Η υλοποίηση ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζονται από τοπικά παραγόμενα δεδομένα στοχεύει σε πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων, ενώ η αξιοποίηση τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, στην Πράξη μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

  • Έξυπνες διαβάσεις πεζών φιλικές προς ΑμεΑ.
  • Έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων.
  • Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα στην επικράτεια του δήμου.
  • Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος.
  • Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας.
  • Ψηφιοποίηση τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Είχε προηγηθεί η ένταξη της Πράξης στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027», με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

